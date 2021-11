La crisis hace encallar los planes de igualdad en las empresas canarias

Las negociaciones que deben efectuarse entre la empresa y los representantes de los trabajadores para sacarlos adelante avanzan, pero muy lentamente, y tampoco han sido ajenas a los efectos de la crisis provocada por la pandemia, que ha obligado a mantener cerradas muchas empresas del sector turístico, mientras que otras han visto mermadas sus plantillas al recurrir a los ERTE.

«Si se va a medir el éxito de la iniciativa por el número de planes registrados ha sido un fracaso total», recalca Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT Canarias. El número de proyectos presentados apenas supone un 5% de las empresas obligadas a tenerlo, aunque el porcentaje podría ser mucho menor.

Tal y como explica Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de CCOO Canarias, «apenas un 0,2% de las empresas de más de cien trabajadores los han firmado», ya que advierte que la mayor parte de los que ya han sido registrados ha sido por parte de compañías «que no tienen obligación legal de hacerlo, pero han querido realizarlos porque supone un aspecto positivo en la puntuación de cara a acceder a una subvención o licitación». Para Martín la situación es «preocupante», ya que supone que la mayoría de las empresas «no están dando cumplimiento a una normativa».

Se debe tener en cuenta que las empresas obligadas en la actualidad a tener ya registrado su plan de igualdad son una minoría en el Archipiélago. «En Canarias, el 97,5% de las empresas tiene menos de 50 trabajadores por lo que tenemos que ser conscientes del universo al que esta medida se dirige de manera obligatoria», expone Pedro Alfonso, secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), que valora que los procesos de negociación colectiva requeridos para registrarlos es lo que puede estar dilatando la firma de muchos de ellos.

Para Mirna Ortega la burocracia y el tiempo que lleva la negociación es lo que más está retrasando la presentación de los planes. «Aunque cada vez hay más empresas comprometidas hay otras que lo ven como un gasto en lugar de una inversión», apunta, ya que «no consideran el efecto que puede tener en la plantilla y en la productividad». Por eso, insiste en que alcanzar un acuerdo lleva su tiempo porque «no vale el mismo plan para todos», ya que uno de los pasos fundamentales es el diagnóstico que debe realizarse sobre la situación en cada entorno laboral, para luego poder aplicar las medidas correctivas específicas, que pueden ir desde estrategias para evitar desigualdades salariales o medidas para mejorar la conciliación.

«Las empresas están trabajando en ello y desde la Confederación estamos asesorando y llevando a cabo sesiones informativas para llevarlos a cabo», señala José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). Bajo su punto de vista, las empresas que están actualmente obligadas a presentarlos «tienen una dimensión y unos departamentos preparados en este tipo de temas», por lo que indica que no debe existir ningún tipo de problema para sacarlos adelante.

Más difícil asegura será su implantación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) o microempresas, que son mayoría en el tejido productivo canario y «que no tienen ni van a tener capacidad para perder el tiempo en otra cosa que no sea la gestión diaria de la empresa».

Esther Martín explica que, tal y como ha ocurrido en esta ocasión, la norma dará márgenes de tiempo para que las empresas se puedan adaptar. Las próximas en tener la obligación de contar con uno de estos planes serán las de más de 50 trabajadores en marzo del próximo año. «Nuestra opinión es que todas deben disponer de un plan, más en el caso de Canarias donde las pymes son mayoría», recalca y para ello, los sindicatos están dispuestos a colaborar con aquellas empresas más pequeñas que puedan tener más dificultades para elaborarlos.

La norma prevé sanciones para los incumplidores

Las empresas que estén obligadas a presentar en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos su plan de igualdad, –en estos momentos todas aquellas que superen el centenar de trabajadores en plantilla–, y no lo hayan hecho, se enfrentan a cuantiosas sanciones. No tener un plan de igualdad se considera, según establece el Real Decreto 901/2020, una falta muy grave y la multa que se puede imponer se mueve entre los 6.251 y 187.515 euros. La cantidad variará en función de la gravedad del incumplimiento y del tamaño de la compañía, ya que no es igual no disponer de ningún proyecto a que falte, por ejemplo, alguno de los apartados que deben contener. Además, la empresa infractora puede perder también beneficios de los planes de empleo. Las organizaciones sindicales en Canarias apuntan que, por el momento, no se ha impuesto ninguna sanción a las empresas del Archipiélago que no hayan presentado todavía su plan y mantienen la previsión de que en los próximos meses se incremente de manera significativa el número de registros.