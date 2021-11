El próximo lunes da comienzo el curso ‘Relación con el cliente: de jefes a compañeros de viaje’, la última acción formativa enmarcada dentro del programa ‘Creando valor para activar o reconstruir un negocio o proyecto empresarial’. Esta acción, financiada por el Cabildo de Tenerife y ejecutada por la Cámara de Comercio provincial forma parte del marco de colaboración suscrito entre la Institución Cameral y el Cabildo de Tenerife.

Un itinerario formativo que comenzó a finales de mayo en el que se han formado unas 200 personas en herramientas de gestión como el Business Model Canvas para entender cómo debe ser y de qué forma puede construirse un modelo de negocio actualmente. En este itinerario, la Cámara ha acompañado a empresarios, autónomos y emprendedores a identificar los desafíos y las oportunidades de esta nueva situación, enseñándoles a elaborar un plan que garantice la supervivencia de su empresa o proyecto empresarial.

Con el aprendizaje de adaptación a los cambios que el covid-19 nos ha instaurado, las empresas son más digitales y más versátiles. Su producto no ha cambiado, pero sí la forma de ofrecerlo, por lo que debemos adaptar la cadena de valor ofrecida a los clientes a la situación actual, que no para de evolucionar. Observando los datos de empleo se observa que el inicio de la recuperación económica ha llegado, pero formaciones de este tipo precisamente permiten tomar conciencia de que, aunque se ansía llegar a la situación previa a la pandemia, el tejido empresarial no es el mismo.

El impacto del escenario post-covid en las empresas, tanto las que han podido continuar con su actividad como las que han quedado paralizadas, nos desvela dificultades financieras en muchas organizaciones, y ha sacado a relucir vulnerabilidades en la gestión empresarial. Analizar el panorama económico actual para detectar los desafíos y las oportunidades es el punto de partida para elaborar un plan de respuesta que garantice la supervivencia de la empresa. Para elaborar dicho plan nos fijamos en cuestiones como el cambio en los patrones de consumo, la propuesta de valor, el reajuste de la oferta de productos y servicios, los nuevos segmentos de mercado, las acciones de la competencia o la apertura hacia nuevos canales de comercialización como el online.

Desde este contexto el objetivo principal del programa se ha centrado en dar a conocer otras formas de gestión y expansión de los negocios ayudándoles a posicionarse con un proyecto nuevo o reactivando el existente y poder colocar y vender los productos o servicios en mercados nacionales e internacionales.

El foco principal del aprendizaje se ha centrado en que los participantes hayan podido ver el fin para el que se ha creado su negocio, para quién se ha creado, qué se ofrece, cómo comunicarlo, a quién se dirige, siendo estas otras propuestas de valor que contienen los modelos de negocio más innovadores.

Este recorrido formativo ha estado compuesto de 6 cursos online de 30 horas cada uno, 18 webinars y diferentes foros empresariales con la colaboración de empresas de distintos sectores que han compartido su experiencia antes y durante la pandemia, en los que se ha debatido sobre cómo han liderado los cambios que ha supuesto la realidad actual.

Para más información sobre este curso impartido desde el departamento de Formación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pueden visitar su web www.camaratenerife.com, escribir un correo a cursos@camaratenerife.es o llamar al teléfono 922 100 406.