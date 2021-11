La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, celebra este viernes una reunión con los barones socialistas en la sede del partido en Ferraz para hablar de financiación autonómica y tratar de fijar una posición común al respecto.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe la convocatoria de esta reunión, que comienza a las 12.30 horas, presidida Lastra y a la que están citados los presidentes autonómicos del partido.

No acudirán por lo tanto líderes autonómicos que no están al frente de gobiernos, como es el caso del secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que además este viernes viajará a Torremolinos (Málaga) para asistir al Congreso regional del partido los días 6 y 7 de noviembre.

La reunión en Ferraz será una ocasión para tratar de fijar una postura común en el PSOE respecto a la financiación autonómica, un asunto en el que cada comunidad autónoma defiende sus intereses con independencia de qué partido gobierna en cada una de ellas.

De hecho, diversos barones socialistas ya han advertido de que el proceso de reforma del modelo de financiación autonómico, caducado desde 2014, "será largo", porque vigilarán que no se "privilegie" a ningún territorio.

Sin embargo, el presidente extremeño y secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que la reunión de este viernes "es una más de las muchas que habrá" de barones socialistas y ha negado que se trate de fijar una posición común sobre financiación de cara a la convocada con presidentes autonómicos en Santiago de Compostela.

"No tiene nada que ver: la reunión de Galicia no es de partidos, sino de presidentes, y la de mañana es de presidentes de un partido. No tiene nada que ver. La hubiéramos hecho (la de Ferraz) hubiera existido la de Galicia o no", declaró el jueves a los medios.

El encuentro en Santiago de Compostela del 23 de noviembre fue promovido por el presidente gallego, el popular Alberto Núñez Feijóo, con otros siete presidentes de comunidades autónomas de distintas formaciones: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura.

Inicialmente, esta reunión se iba a celebrar el 2 de noviembre y todos los presidentes habían confirmado su participación, pero posteriormente la presidenta del Ejecutivo riojano, la socialista Concha Andreu, se desmarcó.

Tras el Congreso federal del PSOE de mediados de octubre en Valencia, en el que Vara pasó a ser secretario de Política Autonómica del partido, éste pidió a Feijóo que retrasara la reunión.

Vara quiere promover encuentros entre los presidentes autonómicos del PSOE "con cierta frecuencia" para coordinarse no sólo con la financiación autonómica, sino también con asuntos como la despoblación, el reto demográfico, el papel de España en el mundo o de las regiones en Europa.

En concreto, la financiación autonómica fue un asunto que no se abordó a fondo en el Congreso Federal de Valencia.

En este cónclave, los socialistas se limitaron a defender un sistema de financiación autonómica "centrado en la ciudadanía" y que tenga en cuenta "el coste real de prestación de los servicios", como reflejaron en la ponencia marco.

La intención es atender las sensibilidades de todas las comunidades autónomas "en base a los principios de suficiencia, solidaridad interterritorial y equidad en la distribución de recursos".