Castellón busca a la desesperada mano de obra pese a tener 42.000 parados

Juan tiene una empresa de transportes en Les Useres y lleva tanto tiempo buscando chóferes que prácticamente ha perdido la esperanza de contratarlos. "Tengo camiones parados por falta de personal. Hace seis meses que empecé a poner anuncios para cubrir cuatro vacantes y sigo igual. Y en enero necesitaré otros dos profesionales más", cuenta. Su empresa, dedicada al transporte de tierra atomizada por la comarca de la Plana, ofrece buenas condiciones laborales: un sueldo de 2.200 euros al mes y una jornada laboral que no suele acabar más allá de las 18.00 horas. "El problema es que no hay profesionales. Los más mayores se van jubilando y los jóvenes no quieren ser camioneros. Y los pocos que muestran interés por el oficio tienen que invertir más de 4.000 euros en sacarse el carnet. ¿Qué persona de 21 años tiene ese dinero en el banco?", se pregunta.