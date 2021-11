Canarias espera recuperar el 85% del turismo extranjero a finales de 2022

Fue la propia consejera de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo autonómico, Yaiza Castilla, quien anunció este sensible aumento de los vuelos procedentes de las islas británicas en los próximos meses. Aunque el crecimiento del número de conexiones no garantiza un crecimiento equivalente del número de turistas –ni siquiera es garantía de que vaya a haber más turistas, sean diez, 100.000 o 200.000 más, ya que los aviones pueden venir vacíos–, sí es un indicio de que las aerolíneas ven negocio en la ruta Reino Unido-Canarias. La apuesta de las compañías aéreas por el Archipiélago resulta así evidente, lo que explica el optimismo de la consejera en la inauguración del estand de la Comunidad Autónoma en la WTM. Castilla vaticina así una pronta recuperación del turismo británico, algo que, de fraguarse, significaría tanto como la recuperación misma del destino. No en vano, los británicos representan –o representaban antes de la irrupción del coronavirus– alrededor de una tercera parte del total de visitantes extranjeros.

Los datos de la Consejería de Turismo muestran que son las islas de la provincia de Las Palmas las que experimentan el mayor incremento de conexiones con el Reino Unido. A Lanzarote hay previstos para esta temporada invernal –la temporada alta en Canarias– un 18,8% más de vuelos; a Fuerteventura, un 16,2% más; y a Gran Canaria, un 15,9%. Luego está Tenerife, donde el aumento es de un 7,5%, si bien la isla del Teide es la predilecta de los británicos y por eso tiene un mayor número de conexiones. La Palma es la única para la que hay programados menos vuelos desde el Reino Unido que el pasado invierno, hasta un 47% menos, con lo que prácticamente se pierde una de cada dos conexiones. No obstante, se trata de una caída hasta cierto punto artificial a causa de la erupción del volcán, es decir, que no se debe a que la isla bonita haya perdido demanda. Más bien al contrario: también el sector turístico mundial se está volcando con La Palma. Un ejemplo es el de TUI, el gigante de la turoperación, que a través de su fundación –TUI Care Foundation– ha puesto en marcha una campaña para ayudar a la isla. TUI Care Foundation duplicará la cuantía de cada donación que se haga en su sitio web –tuicarefoundation.com– y todo el dinero recaudado irá íntegramente para echar una mano en la reconstrucción de La Palma.

Al margen del mercado británico, Yaiza Castilla anunció que el segundo país en importancia para el motor de la economía canaria también tendrá más vuelos en los próximos meses. Hasta un 23,6% se incrementan las conexiones con Alemania, más incluso que con el Reino Unido, y aumentan también, un 9,3%, los vuelos desde la Península. En conjunto, la subida casi llega al 15%. «La programación de las aerolíneas para nuestra temporada alta crece un 14,5% respecto a 2019, el año anterior a la pandemia, lo que nos demuestra que continuamos en el top of mind de nuestros principales mercados», explicó la consejera. En términos cuantitativos, e incluidas tanto las conexiones nacionales como las internacionales, esta temporada invernal habrá en los aeropuertos de la región un total de 43.962 operaciones, 5.556 más.

Los cálculos del Gobierno

Al hilo de estas cifras positivas, Castilla recordó que «desde el minuto uno de la pandemia, incluso cuando el confinamiento nos frenó en seco, nos pusimos a trabajar para colocar a las Islas en el primer puesto de salida en la carrera de la recuperación turística; una carrera que, afortunadamente, ya ha comenzado y en la que partimos con muchas ventajas a nuestro favor». La previsión oficial del Gobierno parece así bien encaminada.

En el «escenario central» previsto por el Ejecutivo en el proyecto de ley de presupuestos para 2022, es decir, en las previsiones macroeconómicas sobre las que la Consejería de Hacienda sustenta las cuentas públicas, se parte de que a finales del próximo año la recuperación será total en el turismo nacional y muy importante en el internacional. Según el escenario dibujado por el Gobierno de Canarias, la cifra de visitantes peninsulares ya estará en el cuarto trimestre de 2022 en el 95% de la del mismo período de 2019, el último ejercicio de normalidad antes del estallido de la pandemia. «Pudiendo alcanzar el 100% en diciembre», puntualizan los técnicos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez y encargada de elaborar las previsiones macroeconómicas incluidas en el proyecto de ley de presupuestos.

En cuanto al turismo extranjero, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que se irá acercando a los niveles precrisis algo más lentamente que el mercado nacional, si bien «se podría situar en un 85% en el último trimestre de 2022».

Por último, en lo relativo al mercado interior, esto es, a esos canarios que pasan sus vacaciones escapándose a otra isla o disfrutando de un hotel o apartamento en la suya, continuará en 2022 por encima de los niveles de 2019.