Solo un 3% de las casas se alquila a un precio asequible para el canario medio

En adelante, cualquier municipio, localidad o barrio que experimente sensibles incrementos en los precios del alquiler puede pasar a tener la consideración de zona tensionada por un período de tres años –prorrogable año a año bajo determinadas circunstancias–. Al menos en Canarias, cuyo Ejecutivo ya ha adelantado que hará uso de los instrumentos que le dé la futura ley estatal para facilitar el acceso a la vivienda –el PP ha avanzado que en las regiones y municipios donde gobierna no se aplicará la normativa–. De este modo, los grandes tenedores de inmuebles, es decir, quienes poseen más de diez pisos o casas –y que en las Islas son un total de 15.833– deberán bajar los alquileres en las zonas tensionadas hasta los límites establecidos en un futuro índice de referencia. No obstante, este índice no estará listo hasta 18 meses después de que se promulgue la ley, lo que aún está por ver cuándo ocurrirá. Por su parte, los pequeños propietarios –alrededor de 52.000 familias canarias viven de alquilar una casa a otro ciudadano o familia de la región– no tendrán que bajar los precios en las zonas tensionadas, pero sí congelarlos. Hay que puntualizar, eso sí, que estos pequeños propietarios van a tener importantes incentivos fiscales para abaratar el alquiler. La principal medida en este sentido es una bonificación en el IRPF del 90% del rendimiento neto si rebajan un 5% el precio del arrendamiento. También se establece una deducción del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Más allá de lo adecuado o no de la ley estatal, lo cierto es que el mercado inmobiliario en las Islas exige unos precios por encima y hasta muy por encima de los ingresos de la mayoría de los canarios. Economistas y expertos recomiendan que el recibo del alquiler no se lleve más de un tercio del sueldo. Dicho de otro modo: que quien gana mil euros mensuales no debería pagar por el arrendamiento de la vivienda más de 333 euros y que quien gana 1.500 no debería abonar más de 500. El problema es que en España, y más si cabe en el Archipiélago, no es sencillo poder hacer caso a la recomendación de los expertos. Al menos para el canario de a pie, ese cuyo salario mensual está en torno a la media de los sueldos que se pagan en las Islas.

El sueldo medio en la Comunidad Autónoma, según el último informe de Adecco –el monitor de empleo de la multinacional de los recursos humanos es una de las fuentes más fiables para seguir la evolución de los salarios en España–, es de 1.324 euros brutos mensuales, cerca de 1.300 euros, exactamente 1.298,9 euros, en términos netos. De este modo, para seguir al pie de la letra la recomendación de los economistas, el canario medio no debería pagar por el alquiler de su casa o de su piso más de 433 euros mensuales. Pero encontrar una vivienda en arrendamiento por menos de esa cantidad es casi una labor de orfebrería.

Cien de 4.000

En idealista, una de las mayores plataformas inmobiliarias de Internet, se ofertaba al mediodía de ayer un total de 3.911 casas y/o pisos en alquiler residencial en las Islas. De todas estas viviendas, solo 104 se ofrecen o se ofrecían por un máximo de 435 euros mensuales, una cantidad que sí podría pagar el canario de a pie.

En otras palabras: la grandísima mayoría, más del 97% de los inmuebles ofertados, no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos; o mejor dicho: no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos salvo que se aprieten el cinturón al máximo, como de hecho está ocurriendo. Y la radiografía es la misma si se busca en Fotocasa o pisos.com, los otros dos grandes portales inmobiliarios. En Fotocasa se ofertaban ayer 2.545 viviendas en alquiler, pero solamente 90 por debajo del umbral de los 435 euros mensuales; y en pisos.com se anunciaban 1.233, de las que únicamente 47 cuestan o costaban un máximo de 435 euros al mes.