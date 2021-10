El concurso mundial ‘Toyota Dream Car Art Contest’, que ha celebrado su decimocuarta edición, es un certamen en el que participantes de 75 países y regiones del planeta dibujan el ‘coche de sus sueños’, está organizado a nivel global por Toyota Motor Corporation y a nivel regional en el archipiélago canario, por Toyota Canarias, quien ha tenido la doble satisfacción de organizar también la entrega de premios en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, ya que en la presente edición ha resultado ganadora la niña Se Eun Hong de la isla de Gran Canaria, en la categoría de 8 a 11 años de edad, con el dibujo Emotion Healing.

Esta edición del concurso mundial de dibujo Toyota Dream Car Art Contest, ha tenido 3 ganadores, que han sido participantes de las Islas Canarias, China y Corea y dos Premios especiales, que recayeron en participantes de Rusia y Saipan. La obra premiada de Canarias fue nominada entre 1.193.003 dibujos de 75 países y regiones de todo el planeta. Los trabajos premiados fueron seleccionados entre los ganadores de los concursos realizados previamente en cada región, siendo Toyota Canarias la encargada de organizar el certamen en el archipiélago canario. Posteriormente, en el mes de mayo de 2021, Toyota Motor Corporation, expertos en arte y especialistas en automoción del sector seleccionaron a los 3 ganadores mundiales, uno por categoría: menores de 8 años, entre 8 y 11 años, y de 12 a 15 años. El jurado internacional ha valorado detalles de cada obra, de los artistas y el concepto creativo. La niña Se Eun Hong, de 11 años, estudiante del colegio American School of Las Palmas, y su dibujo ‘Emotion healing’, ha ganado la categoría de edad entre 8 y 11 años. Se Eun Hong se mostraba sorprendida, «pero también contenta y orgullosa de haber ganado el concurso», con un dibujo inspirado en las emociones, «hay muchos sentimientos malos, como el miedo, yo cuando estoy triste o enfadada abrazo a mi madre y me siento mejor, y esa fue mi inspiración para el dibujo, un coche que nos ayude a curar esas emociones», afirma la joven artista, aficionada a tocar el piano o jugar al tenis, que quiere que el premio le ayude «a visitar museos y obras de arte de toda Europa», afirma Se Eun Hong, que aunque no tiene claro a que quiere dedicarse de mayor, «creo que me gustaría ser escritora, artista o editora», afirma, animando a todos los niños y niñas a participar en certámenes como este, «les diría todos de concursar siempre, es vivir una nueva experiencia y sobre todo los animaría a nunca rendirs»”, concluye la joven ganadora del concurso ‘Toyota Dream Car Art Contest’, un certamen abierto a niños y niñas hasta los 15 años. Su primera edición se realizó en el año 2004 y brinda a los niños de todo el mundo la oportunidad de desarrollar interés por los automóviles y una movilidad sostenible, la preservación del medio ambiente y les ayuda a sentir la alegría y la importancia de tener un sueño.