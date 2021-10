La primera intervención de Yolanda Díaz después de su controversia con Nadia Calviño sobre el control de la negociación de la reforma laboral ha estado marcada por las palabras “derogación de la reforma laboral”. La vicepresidenta segunda ha repetido ese mensaje varias veces ante los centenares de delegados de CCOO que la escuchaban en el cierre del 12º Consejo Confederal del sindicato, en el que Díaz pronunciaba uno de los discursos de clausura. “El tiempo de la retórica ha terminado. Ahora tocan hechos, no palabras. La ciudadanía no quiere la política que no cumple, que dice una cosa y, sin embargo, hace otra”, apuntaba.

Sin hacer menciones directas a Calviño (ni a Sánchez, que horas antes había apoyado a la vicepresidenta económica frente a la ministra de Trabajo), Yolanda Díaz clamaba: “Sí, vamos a derogar la Reforma Laboral. Es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la Reforma Laboral, a pesar de todas las resistencias. Que las hay y son muchas. A pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han tenido la intención de alterar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha en nuestro país”.

Diálogo social

En su intervención, Díaz ha destacado la importancia de la negociación sobre la reforma, que lleva en marcha cinco meses y que Calviño había calificado dos días antes, precisamente también en el Congreso de CCOO, que eran "preliminares". Para Díaz, en cambio, ese trabajo es fundamental: "Llevamos trabajando, con seriedad y con rigor, desde el pasado 17 de marzo. Muchas mesas de diálogo, centenares de propuestas, de horas compartidas. Horas, esfuerzo, sacrificios que os quiero agradecer, hoy más que nunca, a los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Nada sale de la nada. Y esta negociación es fruto de vuestro tesón, de vuestro empeño, de vuestra determinación. Eso es, justamente, lo que nos ha permitido avanzar como lo hemos hecho y encontrarnos ahora en la recta final de esta negociación", aseguraba

En este sentido, ha pedido el apoyo del sindicalismo para ir más allá de la reforma laboral y "llegar más lejos": "Necesitamos el impulso de este sindicato, su energía, la fuerza de vuestro millón de afiliadas y afiliados". Con todo, la vicepresidenta segunda ha subrayado su "compromiso total" con "con la mayoría parlamentaria progresista y con el Gobierno de coalición".

Los delegados de CCOO han aplaudido en numerosas ocasiones el discurso de Díaz, sobre todo en las partes en las que ha abordado la negociación de la reforma laboral, y han acompañado esas ovaciones con gritos de "presidenta, presidenta" tanto al principio como al final de su intervención.