El sector aéreo prevé una recuperación para este invierno, desde octubre a marzo, del 2% de los vuelos, lo que supone la programación de 672.000 vuelos más, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). "Estamos en el inicio de la recuperación. La tendencia es buena, con un invierno con unos niveles de capacidad previos a la pandemia, lo que nos hace confiar en que la recuperación se empiece a consolidar en 2022, pero será lenta", ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara. La asociación también ha advertido sobre la posibilidad de que haya problemas de congestión en el tráfico aéreo europeo a medida que se vaya recuperando los flujos prepandemia, con el consiguiente perjuicio para compañías aéreas y pasajeros.

Gándara ha asegurado que ya este pasado verano se han producido retrasos achacables a la gestión del tráfico aéreo en Europa, pese al menor número de vuelos. Y por ello, ha emplazado al Gobierno a urgir al resto de Estados de la Unión Europea a implementar cuanto antes el Cielo Único Europeo (vuelos en línea recta en vez de en zig-zag) para posibilitar trayectos más directos, más cortos y con menos emisiones de CO2.

Además, ha pedido al Ministerio de Interior de que se incremente la dotación de Policía Nacional en los controles de pasaportes de aquellos aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional. Esta petición pretende así dar solución a la congestión que se ha registrado este verano por el aumento del flujo de pasajeros internacionales en aeropuertos de Málaga, Sevilla, Ibiza, Tenerife Sur, Alicante o Madrid, entre otros. Además, las nuevas medidas migratorias con Reino Unido tras el Brexit están provocando también saturación en los controles, situación que se hará más acuciante según se vayan abriendo los tráficos con nuevos países extracomunitarios, según la asociación.

No obstante, esta reactivación, impulsada principalmente por los flujos a Canarias y Baleares, no implica la normalización de la actividad que no prevén que llegue hasta 2023 o 2024. “La recuperación total de los tráficos internacionales y del segmento de viajes de negocios será clave para consolidar el sector y volver a la velocidad de crucero de antes de la pandemia”, ha señalado Javier Gándara. La vuelta a niveles de 2019 este invierno apuntala la buena tendencia iniciada este verano, cuando entre abril y septiembre, ambos incluidos, se recuperaron un promedio del 58% de vuelos respecto al mismo período de 2019, y algo menos de pasajeros, un 42% de los niveles prepandemia.

Por tanto, aunque la tendencia es buena, el presidente de ALA hace un llamamiento a la "cautela", porque no hay certezas sobre el comportamiento de la demanda en los próximos meses. En este sentido, ha apuntado que si se analizan los nueve primeros meses de este año se extrae la conclusión de que el sector aéreo no acabará de levantar el vuelo este año. Hasta finales de septiembre se han reactivado el 51% de vuelos comerciales respecto al mismo periodo de 2019, mientras que tan sólo se han recuperado el 36% de pasajeros.

Para favorecer esta recuperación, Gándara ha reclamado que se levanten las restricciones a nivel global y que se establezcan criterios comunes para viajar. “Se tiene que establecer un reconocimiento mutuo de los requisitos que se establezcan para viajar”, ha incidido Gándara. En este sentido, el presidente de ALA ha celebrado la reapertura de algunos países como Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre, y la relajación de restricciones de Reino Unido, que ha contribuido a la mejora de los tráficos internacionales.