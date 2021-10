El Sabadell y los sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre el ERE tras reducir los afectados a 1.380

Fumata blanca en la negociación del ERE del Sabadell. La dirección de la entidad y los sindicatos alcanzaron ayer un preacuerdo sobre las condiciones del ajuste que quiere llevar a cabo la entidad, después de que la dirección aceptara rebajar hasta 1.380 la cifra de afectados frente a los 1.935 que planteó inicialmente. En el caso de Alicante, se ha pasado de las 237 afectaciones en la red de oficinas en la primera propuesta, a 195. Aunque los representantes de la plantilla no han logrado que el banco se comprometa a no ejecutar despidos forzosos si no se alcanza esa cifra mínima, los sindicatos creen que no habrá problemas para cubrir todas las vacantes con voluntarios, ante la mejora de las condiciones económicas que han conseguido y algunas medidas que se han aprobado para las provincias donde podían existir más problemas.

En concreto, la entidad ha aceptado rebajar la edad de las prejubilaciones a 55 años en las provincias de Alicante y Murcia, hasta un máximo de 100 empleados, para facilitar esta voluntariedad, ya que en ambas demarcaciones no existe una cifra suficiente de personas de más edad para cubrir todo el ajuste que se pretende.

El preacuerdo, que se acabará de perfilar la próxima semana, se produce tras más de un mes y medio de negociación, en el que los sindicatos con representación en el Sabadell -CC OO, UGT, Alta, la Federación Sicam-Aprobas, Cuadros GBS e Intersindical- llegaron a convocar hasta dos jornadas de huelga, las primeras en la historia de la entidad.

La cifra pactada ayer es de mínimos, pero la dirección deja abierta la posibilidad de elevarla si hay más solicitudes, hasta un máximo de 1.605. Teniendo en cuenta que la plantilla actual del banco la componen 13.800 trabajadores, la aplicación del ERE supondrá un recorte de aproximadamente un 10% del personal. Un ajuste que se suma a las 1.800 bajas voluntarias que ya se ejecutaron en el primer trimestre del año. El acuerdo contempla que las nuevas salidas podrán realizarse hasta el 30 de junio del próximo año.

En cuanto a las condiciones, podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de 56 o más años -55, en el caso del cupo especial para Alicante y Murcia- con más de 10 años de antigüedad. Recibirán una compensación equivalente al 65% de su salario asignado, con un tope de 280.000 euros para el colectivo de 58 o más años, y de 300.000 para los menores de esa edad. La cifra equivale a un 85% del salario neto.

Para las bajas incentivadas de menores de 50 años se prevé una indemnización de 40 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades, más una prima por antigüedad de hasta 25.000 euros. También se permitirán excedencias de tres años con el 25% del salario y se limita la movilidad geográfica forzosa a un máximo de 50 personas.

Sindicatos y entidad expresaron ayer su satisfacción por el acuerdo, que deja al nuevo consejero delegado, César González-Bueno, manos libres para acometer su plan estratégico, que pretende hacer del Sabadell un banco más digitalizado y también más rentable.