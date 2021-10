Vivienda en Ibiza: el piso imposible de 600 euros

No más de 600 euros al mes. Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se refirió a ese coste máximo durante el anuncio, hace días, del bono de 250 euros mensuales para el alquiler joven, quienes andan buscando piso en las Pitiusas pensaban que se trataba de una broma. Encontrar un alquiler por debajo de ese precio en Ibiza y Formentera para todo el año es, materialmente, imposible. Finalmente, según el propio Ministerio, parece que esto no será así. En estos momentos, en tres de los grandes portales inmobiliarios del país no se ofrece ningún alquiler de 600 euros o menos en Formentera y únicamente figuran nueve en la isla de Ibiza. De ellos, además, únicamente cuatro parecen ser alquileres anuales, algo que sólo especifica uno de ellos, en idealista.com. Eso sí, es un apartamento de apenas 35 metros en la calle de la Virgen que, para alquilar durante todo el año, hay que pagar las doce mensualidades por adelantado, fianza e inmobiliaria a parte. Es decir, que antes de plantar un pie en el apartamento, que por las fotos más parece un pasillo con baño, hay que apoquinar alrededor de 8.000 euros.