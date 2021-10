Canarias avisa a Madrid que peleará por el incentivo fiscal en Sociedades

Canarias confía en que el Ministerio de Hacienda respete los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, de modo que las Islas queden exentas de la aplicación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. La Consejería de Hacienda y partidos como Nueva Canarias y Coalición Canaria advierten de que plantarán una dura batalla si se produce un olvido en la redacción de esta nueva medida fiscal y no se excepciona al Archipiélago.

La aplicación de este tipo mínimo con carácter general implicaría de forma automática el recorte del diferencial fiscal que el REF consagra para la Comunidad Autónoma en instrumentos tan importantes como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), los incentivos a la inversión, las bonificaciones a la producción, las numerosas deducciones como al sector audiovisual o en innovación tecnológica, así como a las entidades inscritas en el Registro Especial de buques.

El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, explica que a finales de septiembre mantuvo una reunión junto al diputado Pedro Quevedo (NC) con el Ministerio de Hacienda, donde alertó de que si se aprobaba esta medida para el conjunto del Estado se debía expresar con claridad que no afectaba a las deducciones o bonificaciones del REF, que son inferiores al mínimo del 15%. Desde el Ministerio le contestaron que, esta vez, no habrá problemas y se va a cumplir el REF.

Esta situación no es nueva. En el frustrado proyecto de ley de los presupuestos de 2019 ya se establecía esta cuota líquida mínima en el impuesto de Sociedades sin tener en cuenta el conjunto de medidas del REF. Solo se salvaba a la Zona Especial Canaria (ZEC). CC y NC tenían enmiendas preparadas para que se incluyera un párrafo donde esa excepción se hiciera extensible al resto de deducciones del REF. Al final, esas cuentas elaboradas también por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se tumbaron en el Congreso y Pedro Sánchez se vio obligado a convocar elecciones. Ahora se recupera esta propuesta de 2019, donde se preveía un suelo de tributación del 15% para todas las empresas integradas en grupos o que facturaran más de 20 millones anuales. El consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), considera que es una medida buena pues «se tiene que poner coto a la evasión fiscal de las minorías poderosas», pero recalca que la aplicación de esta iniciativa en Canarias supondría «la desaparición de los incentivos» del REF y el Archipiélago no lo va a permitir. Según Fermín Delgado, en 2019 pudo ser un descuido pero en esta ocasión, si no se incluye esa coletilla para que todas las deducciones y bonificaciones del REF queden exentas, «nos los tomaríamos muy mal». Es más, sería incomprensible tras la batalla que ha presentado Canarias para que Hacienda restituyera el diferencial fiscal del REF en el sector audiovisual.

Montero presenta los presupuestos, que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros, la semana próxima en el Congreso, y entonces se verá si Pedro Sánchez cumple con el REF canario en el mínimo del impuesto de Sociedades. El propio presidente expresó durante sus vacaciones estivales en Lanzarote que su Gobierno respetaría el REF en los presupuestos estatales.

Deducciones afectadas

Orlando Luján, economista y asesor fiscal, confía en que esta cuestión quede clara en los presupuestos de 2022 porque afecta al núcleo central del REF. «Supondría una grave alteración en su aplicación y un incumplimiento de nuestros fueros que espero que no se produzca», recalca.

En concreto, si no se exceptúa a Canarias afectaría a las deducciones por inversiones (DIC) en activos fijos nuevos, que supone un ahorro del 25% de las inversiones efectuadas y puede contribuir a reducir la cuota a pagar por debajo del 15 %; a la deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad; a las ayudas por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias; a las actividades de innovación tecnológica; a las de apoyo al emprendimiento y actividad económica; a la reducción a la base imponible por la dotación de la RIC; a la bonificación del régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales regulada en el artículo 26 del REF en actividades industriales, ganaderas y agrícolas; o a la bonificación de las entidades del Registro Especial de buques.