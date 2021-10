¿Cómo funciona una sociedad offshore?

La investigación periodística conocida como 'Los papeles de Pandora' pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados que han ayudado a ocultar el patrimonio de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países a través de sociedades 'offshore', en paraísos fiscales.

1.- ¿Qué es una sociedad 'offshore'?

El término anglosajón 'offshore' significa 'aleado de la costa' y se aplicaba a las antiguas sociedades de ultramar del Imperio Británico dedicadas al comercio entre las colonias y la metrópoli. En la actualidad, hace referencia a sociedades creadas en paraísos fiscales o zonas de baja tributación y con secreto bancario, que las convierte en opacas frente a las autoridades tributarias de los países. Son sociedades sin ninguna actividad comercial que aprovechan la opacidad para garantizar el anonimato de los socios, su patrimonio y su actividad económica. También son usadas por la multinacionales como vehículos de tenencia para filiales.

2.- ¿Qué es un 'trust' o fideicomiso?

Es una figura jurídica del derecho anglosajón que permite administrar bienes y activos transferidos por uno o varios constituyentes. Se trata de una cesión de bienes o capital procedentes de personas físicas o jurídicas, pero ejecutado en una jurisdicción 'offshore' para beneficiarse de los privilegios de los paraísos fiscales.

3.- ¿Son legales?

El uso de sociedades 'offshore' y 'trusts' es legal siempre que se declaren a las autoridades fiscales del país de residencia. Lo que sucede es que normalmente, quien participa en una sociedad de este tipo lo hace, precisamente buscando aprovechar su opacidad.

4.- ¿Cómo se crean?

Hay despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore. Normalmente estos despachos tienen una oficina en cada uno de determinados paraísos fiscales que sirven domicilio de todas las sociedades creadas por ese despacho. En el número 1209 de Orange Street, en la pequeñas ciudad de Wilmington, en Delaware, por ejemplo, centenares de empresas españolas comparten domicilio con otras 300.000 de otros países. En general, la constitución de este tipo de sociedades es sencilla y tiene un coste de registro muy bajo. No tienen gastos de auditoría ni de contabilidad, ya que no tienen obligación de presentar cuentas de forma anual. No tienen obligación de efectuar juntas de socios o accionistas y sus costes anuales de mantenimiento son muy bajos.

5.- ¿Cuánto dinero se esconde en paraísos fiscales?

Según la oenegé Tax Justice Network , los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año. Diferentes expertos y el FMI estiman que la riqueza oculta de las grandes fortunas españolas supera el 10% del PIB. En el caso de España, el estudio de Tax Justice Network estima en casi 3.700 millones de euros la pérdida de recaudación del fisco por la evasión fiscal de multinacionales (unos 2.500 millones) y de personas con alto nivel de renta (casi 1.200 millones).