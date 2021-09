El Senado exige por ley a Aena que rebaje los alquileres de los ‘dutty free’

El gestor aeroportuario estatal, Aena, se podría ver obligado por ley a reducir los alquileres que les ha cobrado durante los meses de pandemia sanitaria a las llamadas dutty free y espacios comerciales de los aeropuertos por las pérdidas que les ha ocasionado la caída del tráfico de pasajeros durante ese periodo de restricciones a la movilidad. Así lo aprobó en el Senado al incluir una enmienda del senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, al proyecto de ley por el que se modifica la normativa de Ordenación de los Transportes Terrestres, que a la postre supuso la derrota del Gobierno y que obliga a devolver el texto al Congreso para su votación definitiva.

La enmienda de Clavijo logró el respaldo de grupos como el PP, ERC, Junts per Cataluña y otros senadores del grupo Mixto y del de Izquierda Confederal sumando en total 128 votos a favor, cuatro más que los logrado por el PSOE y otros grupos como el PNV que rechazaban la medida entre otras razones porque la enmienda se refería a un asunto que nada tiene que ver con el sector al que va destinado el proyecto de ley. Pero también porque su devolución al Congreso retrasa las medidas urgentes esperadas por sectores como el transporte escolar para poder empezar a operar en este inicio de curso.

De esta forma, el proyecto ley incorpora una Disposición Adicional nueva que estipula la supresión de las tarifas de alquiler de las tiendas y espacios comerciales durante el periodo de confinamiento, entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y una reducción desde entonces proporcional al número de pasajeros de cada uno de los aeropuertos.

La propuesta de Clavijo había sido aceptada ya en trámite de ponencia del proyecto de ley, pero el POSE logró eliminarla durante el paso del mismo por la Comisión correspondiente. Clavijo presentó un voto particular para recuperar la enmienda en el pleno del martes y fue nuevamente restituida su propuesta. Fuentes del PSOE señalaron que intentará el texto volverá a su redacción original cuando esta modificación sea votada de nuevo en la Cámara Baja dentro de algunas semanas.

Clavijo criticó duramente que el Estado «no haya escuchado a los arrendatarios que se han visto obligados a acudir a los tribunales y que ya suman cinco sentencias favorables, la última en Murcia». Desde su punto de vista la propuesta que Aena ha trasadado a sus arrendatarios es «abusiva»: Les cobraría «dos euros por cada euro de venta»; «Eso llevará a la ruina a miles de negocios y a la calle a 14.000 trabajadores, 2.500 en Canarias”.

El senador nacionalista insistió que «no se puede pedir a los arrendatarios de los comercios que tuvieron que cerrar durante los meses del estado de alarma y a los que hoy prosiguen con sus negocios a pesar de la caída del tráfico aéreo el mismo alquiler que en la etapa precovid». En este sentido, señaló «no solo no es justo es inaceptable que se le pretenda cobrar lo mismo como si no hubiera pasado nada, como si la pandemia no existiera, a un negocio situado en un aeropuerto por el que antes pasaban 4 millones de personas y que hoy no llegan a 100.000 pasajeros». Al respecto, demandó que «el alquiler se fije por ley y durante este periodo sea proporcional al tráfico de pasajeros».

Transportistas

Clavijo se preguntó «por los intereses que se esconden detrás de la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez» al que acusó de permanecer de «espectador de una situación que está llevando a la ruina a arrendatarios, a la insolvencia y que está destruyendo puestos de trabajo estables». Apeló durante su intervención a la necesidad de «corregir una injusticia», y señaló que «no se trata de ganar ni perder de lo que se trata es de resolver un atropello a los arrendatarios».

El senador socialista por Gran Canaria Ramón Morales aseguró que la enmienda aprobada por el Senado no tendrá traducción práctica «porque no se puede aplicar al tratarse de un asunto que está bajo regulación comunitaria» y que se trata de un «brindis al sol» que además beneficiaría en todo caso a las «grandes fortunas», que son las beneficiarias de las concesiones de los espacios comerciales de los aeropuertos. Morales añadió que ayer mismo había estado hablando con responsables de la Federación Canaria del Transporte y que le habían expresado su «cabreo» y su «preocupación» por el retraso, de como mínimo un mes, que la enmienda de Clavijo va a provocar en la entrada en vigor de la nueva normativa sobre el transporte escolar.