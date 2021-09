Díaz, dispuesta a subir el salario mínimo sin el acuerdo de la patronal

Yolanda Díaz aseguró este viernes en declaraciones a TVE que «da prioridad» al acuerdo social antes que a las cantidades en las que debería subir el SMI y reprochado a la CEOE que no quiera negociar. «Siento mucha tristeza, porque esta mesa podría haber sido una mera consulta y, sin embargo, he querido que hubiera diálogo social y lo ha habido. Pero es verdad que hay una parte que se ha sentado en esa mesa sin negociar, que ha dicho que quiere cero euros, es decir congelar el SMI, y sale de la mesa diciendo que quiere cero euros. Eso no es negociar», criticó la también vicepresidenta segunda en alusión a la patronal.

Díaz considera «incomprensible» que se diga desde las organizaciones empresariales que ahora «no toca» subir el salario mínimo cuando España se encuentra en una «crisis galopante» ante la que es necesario ayudar a los más débiles. Pese a todo, aseguró que va a tratar de conseguir un acuerdo «con el máximo número de interlocutores posible». En ese sentido, aunque no ha habido convocatorias formales de la mesa estos días –el pasado lunes se celebró la última reunión a tres bandas–, «la cantidad de llamadas y gestiones» entre las partes está siendo «infinita».

Aunque consideró «imprudente» revelar la cantidad que se está negociando, reiteró que la subida del SMI se moverá en las «horquillas» que definió en su día el comité de expertos creado para analizar la senda en la que debe incrementarse el salario mínimo para llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura.

La ministra destacó que el alza del SMI beneficiará a 1,5 millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres. «El grueso de la población asalariada está viendo revalorizados sus salarios entre el 1,5% y el 1,8% y no se explica que quienes más lo necesitan queden fuera de esa revalorización», subrayó.

Desde la otra pata de la mesa, los sindicatos empiezan a presionar: exigen al Gobierno que zanje ya este tema y cierre con ellos un acuerdo para tachar el asunto de la larga lista de negociaciones pendientes en el diálogo social.

El mensaje de los secretarios generales de las principales centrales sindicales CCOO y UGT en esta cuestión es el mismo: hay que cerrar ya este tema. «Está hablado y más que hablado, el debate no da para mucho más. [...] La pelota está en el tejado del presidente», declaró ayer el líder de CCOO, Unai Sordo, en un encuentro con periodistas. «La subida del SMI tiene que ser inminente, este es un tema que tendríamos que tener zanjado de antes del 1 de septiembre. [...]. Las negociaciones están agotadas», decía dos días antes su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

Sordo subraya que CCOO ve margen para pactar la subida de este 2021 si el Ejecutivo garantiza que el 1 de enero de 2022 el SMI se sitúa en los 1.000 euros. No obstante, advierte al Ejecutivo de que no cuenten con el respaldo de su sindicato si solo se contempla un acuerdo para 2021 con una subida de entre 15 a 19 euros.

El compromiso del Ejecutivo es equiparar el SMI al 60% del salario medio español para 2023.

Con ese horizonte, desde el lunes los contactos informales se han sucedido después de que la CEOE se abriera a valorar internamente la posibilidad de algún tipo de incremento, según coinciden varias fuentes conocedoras de las conversaciones.

No obstante, ese resquicio se cerró de un portazo el miércoles, cuando el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, convocó a su comité ejecutivo y estos refrendaron la postura de no apoyar ningún incremento del salario mínimo para este año. Posición coherente que han mantenido durante todo este año. El compromiso manifiesto y que reiteró ayer la ministra de Trabajo es que el Gobierno va a subir el salario mínimo este mismo mes, con efectos a día 1. Tres Consejos de Ministros tiene por delante Díaz para llevar la cifra final a uno de ellos. Y, salvo giro inesperado de los acontecimientos, dicho incremento no contará con el beneplácito de la patronal. Es competencia exclusiva del Gobierno aprobar o no la subida del salario mínimo y la situación está actualmente a expensas de esa decisión.