Los trabajadores autónomos canarios que se benefician del segundo año de la tarifa plana en la cuota de cotización a la Seguridad Social no llegan al 4%. La gran mayoría de quienes se dan de alta en el autoempleo no supera el segundo año de actividad. Y quienes sí lo consiguen, o bien no cumplen los requisitos para recibir la ayuda del Gobierno de Canarias o bien no presentan la solicitud en tiempo y forma. Hay que recordar que las Islas son una de las pocas Comunidades Autónomas que sufraga con recursos propios el año extra de tarifa plana, cumpliendo así la petición de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), pero lo cierto es que los beneficiarios son, o al menos lo fueron en 2020, una minoría. Las dos últimas resoluciones del Servicio Canario de Empleo (SCE), correspondientes a los dos primeros períodos anuales de la convocatoria de subvenciones, anticipan un incremento de los beneficiarios a finales de 2021, pero en cualquier caso lejos de llegar siquiera al 10% de los potenciales perceptores de la ayuda.

Un total de 2.670 autoempleados de las Islas ha percibido hasta la fecha la subvención

La tarifa plana en las cotizaciones a la Seguridad Social es una medida de ámbito nacional para promover el autoempleo. En lugar de contribuir a las arcas del Estado con los casi 300 euros de la cuota mensual mínima ordinaria, los nuevos autónomos pagan durante los doce primeros meses de actividad una cantidad fija de 60 euros –hasta 2019 eran solo 50 euros–. Se trata, en definitiva, de ayudar a consolidar el trabajo por cuenta propia reduciendo el gasto. Difícilmente podría subsistir un autónomo que gana mil o 1.200 euros mensuales si tiene que pagar 300 euros. La medida, aplaudida por la ATA y demás asociaciones representativas, se ha reforzado en varias Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias. Así, los nuevos asalariados por cuenta propia del Archipiélago tienen la posibilidad de recibir una subvención –en pago único– equivalente a lo que hayan abonado por encima de la tarifa plana en el segundo año de actividad. Las principales condiciones son, por tanto, dos: haber superado ese segundo año y haber sido beneficiario de la tarifa plana estatal durante los primeros doce meses de actividad. Cumplidos los demás requisitos –pago de cuotas en tiempo y forma, inexistencia de deudas con la Seguridad Social, estar al día en los impuestos...–, el Ejecutivo autonómico cubre la diferencia entre los 60 euros de tarifa plana y la cuota ordinaria. El problema, sin embargo, es que superar el segundo año con el negocio abierto –el reembolso del Gobierno regional es a posteriori– es casi una quimera para muchos.

Superar un segundo ejercicio de actividad es una quimera para muchos de estos trabajadores

En 2020, el primer año de la convocatoria de ayudas del SCE, podían solicitar los doce meses extras de tarifa plana los trabajadores autónomos canarios que iniciaron su actividad del 1 de enero de 2018 en adelante, siempre que, eso sí, hubieran superado el segundo ejercicio con el negocio en marcha como muy tarde el 30 de octubre de 2020. A lo largo de 2018 se dieron de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) un total de, exactamente, 33.263 isleños. De ellos se beneficiaron del año extra de tarifa plana 1.289, esto es, un 3,8%, o lo que es lo mismo: menos de cuatro de cada cien autónomos que comenzaron su actividad en 2018.

En 2021, los potenciales beneficiarios son los autoempleados en alta en el RETA a partir del 3 de octubre de 2018 y que hayan finalizado el segundo año de actividad, el que da derecho a la extensión de la tarifa plana, antes del 30 de octubre de 2021. El grueso de los posibles perceptores de la ayuda son así quienes se dieron de alta en el régimen especial de cotización a lo largo de 2019, alrededor de 31.000 canarios. De momento, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de la que depende el SCE, ha resuelto los dos primeros períodos o tramos de la convocatoria anual de subvenciones –faltan otros dos–. La primera resolución de este año, publicada el 17 de junio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), concedió la subvención, por un montante global de 578.385 euros, a 736 autónomos. La segunda, que salió en la edición de ayer del BOC, otorga la ayuda a otros 645 asalariados por cuenta propia por un importe de 566.211 euros. De este modo, ya son 1.381 los perceptores en 2021, más que en todo el año pasado cuando aún faltan otras dos resoluciones.

En total, sumando los 1,14 millones de euros destinados este año a los 1,38 millones empleados en 2020, la consejería que dirige Elena Máñez ya ha invertido 2,52 millones de euros para ayudar a consolidar los negocios de 2.670 nuevos autónomos del Archipiélago.

Además, el boletín oficial también recogió ayer una nueva resolución de concesión de subvenciones a autónomos y profesionales que tributan en régimen de estimación objetiva –por módulos– con cargo a la línea 1 de los 1.144 millones de euros de las ayudas anticovid. Esta vez son 136 los beneficiarios, que reciben, en global, 382.423 euros. Hay que recordar que estas subvenciones tienen un presupuesto de 70 millones –de un total de 1.144– y que su cuantía máxima por beneficiario es de 3.000 euros.