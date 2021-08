La crisis ha disparado los ahorros de las familias en Canarias hasta lo 29.700 millones de euros. Y mientras algunos hacen esfuerzos para tratar de reducir sus gastos y guardar algo de dinero con el que poder afrontar algún contratiempo, a otros les resulta imposible, ya que lo que ingresan apenas les alcanza para llegar a fin de mes. Un 17,6% de los hogares del Archipiélago tiene muchas dificultades para cubrir sus gastos, un porcentaje que se eleva hasta el 33,8% del total de las familias si también se tiene en cuenta a aquellas que aseguran pasar estrecheces para estirar el dinero y que alcance hasta cobrar la próxima nómina. Unas diferencias que deja la crisis provocada por la pandemia, que se ha cebado con aquellos que ya estaban pasando dificultades, y que ha aumentado todavía más la brecha entre los hogares del Archipiélago.

Por un lado están los que han podido guardar parte de sus ingresos. Cerca del 60% de las familias de las Islas han conseguido hacerlo en este periodo de crisis y la tasa de ahorro, –el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que se destina a este fin–, pasó en Canarias del 6,3% en 2019 al 14,7% el año pasado. El dinero depositado en las entidades financieras por parte de las economías familiares y las empresas superó en el primer trimestre de este año los 29.700 millones, según los últimos datos del Banco de España segregados por comunidades autónomas. Una cifra que supone que los canarios conservan en sus cuentas 1.620 millones más que antes de la pandemia.

Sin embargo, este no es el mayor nivel que se ha alcanzado durante los meses de crisis. En junio de 2020, justo tras el confinamiento que paralizó casi por completo la actividad económica y mantuvo a todos en sus domicilios, el dinero depositado en los bancos en el Archipiélago subió por encima de los 30.000 millones de euros.

A nivel nacional, los fondos que las familias españolas tenían en los bancos a cierre de julio se situaron en 942.800 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica, que suman 50.000 millones más que hace un año. ¿Cuál es el motivo? La incertidumbre económica que todavía arrastra la pandemia con actividades que continúan a medio gas, hacen que el miedo a poder quedarse sin empleo lleve a muchas familias a tratar de ahorrar lo máximo posible. Las restricciones que durante meses han limitado las alternativas de ocio y esparcimiento también ha provocado que parte del dinero que antes se dedicaba a estas actividades vaya a parar a la hucha. Mientras que aquellos con menos ingresos y que apenas llegan a final de mes han hecho todo lo posible para reducir gastos y tratar de guardar al menos una pequeña parte de lo que entra en casa.

Tanto el Banco de España como los organismos europeos confían en que este fondo de ahorro de los españoles se convierta rápidamente en consumo una vez los efectos de la crisis se desvanezcan, pero lo cierto es que todavía pesa más el miedo de las familias que las ganas de gastar y la vorágine económica de los «felices años 20» que muchos esperan.

Lo cierto es que la situación de muchas familias en Canarias continúa siendo muy complicada. La crisis ha afectado más a la economía del Archipiélago que a la de otras regiones del país. Alrededor de 50.000 personas continúa afectada por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con la reducción de ingresos que esto significa, y otras 254.101 están en situación de desempleo. Por lo que no es de extrañar que 139.498 familias canarias tuvieran en 2020 serias dificultades para llegar a final de mes. Un número que se eleva hasta los 291.053 si se unen aquellos que aseguran tener solo «dificultades». De esta manera, uno de cada tres hogares de las Islas no percibe los ingresos suficientes para pasar el mes con holgura.

Sube la pobreza

El Archipiélago es además la comunidad autónoma en que más creció en 2020 la pobreza severa, según los datos aportados por la Encuesta de condiciones de vida, difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La crisis del coronavirus ha sumido en la pobreza extrema a 149.000 canarios, por lo que ya son 232.827 los que se encuentran en esta situación en todo el Archipiélago.

Los datos también revelan que casi la mitad de los hogares canarios, un 48,9%, no pudo permitirse el año pasado pasar ni siquiera una semana de vacaciones. Uno de cada cinco tuvo retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler o los suministros de la casa, mientras que el 64% no puede afrontar gastos imprevistos. El 10,7% no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días y otro 11% no ingresa lo suficiente como para tener un vehículo o un ordenador personal.