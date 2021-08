El ocio nocturno en Canarias volvió a lanzar ayer un nuevo grito de socorro. Después de que haya transcurrido casi un año y medio desde el inicio de la pandemia, al sector solo se le ha permitido abrir desde el pasado mes de junio en aquellas islas que se encuentren en el Nivel 1 de alerta sanitaria por el coronavirus. Algo que ha impedido la apertura en Tenerife, mientras que la reactivación en Gran Canaria apenas duró unas semanas, dos islas en las que se concentran la mayor parte de los negocios dedicados a esta actividad en el Archipiélago. Unas limitaciones que continúan ahogando a las empresas y que ha llevado a la quiebra a seis de cada diez de las que trabajaban en Canarias antes de la pandemia.

«El sector sigue en estado de abandono por parte de las administraciones y la situación es dramática», insiste Alejandro Negrín, secretario general de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias-Canarias de Noche. Los empresarios se quejan de que son la única actividad económica que no ha podido integrarse en la nueva normalidad y critican que una vez que se ha alcanzado el 70% de la población diana inmunizada no se haya abierto la posibilidad de reactivar un sector del que dependen algo más de 9.700 puestos de trabajo en todo el Archipiélago. «¿Qué problema representamos si con las restricciones actuales la actividad es similar a la de un restaurante con la única diferencia de la ambientación musical?», se pregunta Negrín, para quien el problema está «en la desconfianza hacia los empresarios de este colectivo y sobre todo hacia los usuarios».

Ante esta situación, las pérdidas para los empresarios del sector han sido abrumadoras. A nivel nacional y según los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos-España de Noche, la facturación de los locales apenas ha alcanzado el 11,46% de lo que se facturó en el mes de agosto del 2019.

Solo el 8,2% de los empresarios del sector asegura haber cubierto las expectativas que tenía en el arranque del verano, cuando el fin del estado de alarma y el avance de la vacunación, hacían prever una temporada mejor que la del Año I de la pandemia.

Ayudas directas

El 96,2% de las empresas consultadas por este estudio consideran que la situación actual es «insostenible» y critican que las ayudas directas puestas en marcha por las administraciones únicamente han alcanzado un 12,5% del valor de las pérdidas acumuladas durante estos 17 meses, vinculadas al pago del alquiler, los gastos de mantenimiento de los locales, además de los salarios y costes de la Seguridad Social.

En Canarias, estos empresarios han podido acceder a tres líneas de ayudas. La primera, dotada con tres millones de euros, fue específica para el sector, pero estos negocios también han podido beneficiarse de las ayudas para paliar los daños de la crisis del covid-19 de la convocatoria del Gobierno de Canarias, así como a las del fondo estatal de rescate, que destinó 1.144 millones para las empresas de las Islas y que todavía se está gestionando.

«Han podido acogerse a ellas empresas que estén saneadas y mantengan sus opciones abiertas», expone Negrín, algo que supone que muchas no hayan podido acceder al no cumplir con los requisitos. «Sabíamos que se iban a quedar muchas empresas fuera, lo que no teníamos previsto es que fueran tantas y que la disposición de las ayudas estuviera condicionada a la pervivencia de la empresa», lamenta.

Por eso, insiste en que las que sobrevivan a esta crisis «lo harán gracias a la hucha del propio empresario» o «con un sobre endeudamiento» que podrá complicar su futuro.

Para algunos la única salida ha sido la reconversión de sus locales en restaurantes o terrazas, pero Negrín advierte de que los trámites burocráticos no han facilitado las cosas a los empresarios, que además debían abonar el coste de las tasas y licencias. «Se podría haber incluido de manera provisional una habilitación para que la actividad pasara de la musical a la de restauración y que se pudiera operar con ella sin complicación, pero no ha sido así», lamenta.

Ante la «dramática» situación que atraviesa el sector, no solo en Canarias sino también en el resto de España, a pesar de que algunas comunidades han posibilitado una apertura del ocio nocturno más laxa que en las Islas, el sector prepara movilizaciones para las próximas semanas.

Movilizaciones

La asociación España de Noche comunicó este miércoles 25 de agosto que considera necesario reactivar el calendario de actos de protesta que garanticen, no solo ayudas económicas para compensar la crítica situación del sector, sino que además reclaman la definición de un plan para la reactivación del sector con carácter inmediato que permita recuperar su actividad al 100% durante el mes de septiembre.

En el Archipiélago, la asociación de ocio nocturno Canarias de Noche ya advirtió el pasado mes de julio que estaba dispuesta a ir a tribunales para defender su derecho a reabrir, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbara de manera cautelar algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno regional.

Negrín sostiene que este recurso sigue adelante, aunque en paralelo el sector negocia con el Ejecutivo autonómico para consensuar medidas que permitan la reapertura del sector, aunque mantiene que todavía no existe un calendario de actuación.

Lo que asegura es incuestionable es que esta crisis se ha llevado por delante alrededor del 60% de los negocios de bares de copas, discotecas y karaokes de las Islas, que ya no volverán a abrir cuando se les permita y lo que ahora se debe evitar es que la ruina alcance a muchos más.