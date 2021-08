Canarias crecerá en torno a un 4 % en lo que resta de 2021 si controla la pandemia y los niveles de contagio, un porcentaje en cualquier caso inferior a la media nacional (un 6 %) que refleja las diferencias entre las islas y la península.

Así lo ha comentado este viernes el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, junto a la directora de la institución, Lola Pérez, quienes han presentado los resultados y las previsiones y propuestas del Boletín de Situación Económica pertenecientes al segundo trimestre de 2021.

La tendencia es positiva comparada con el trimestre anterior o con el mismo periodo de 2020, entonces bajo duras restricciones por la pandemia, pero las diferencias no son muy importantes en Canarias si se equiparan los semestres, y sí se aprecian distancias importantes con respecto al resto del país.

Lola Pérez confía en que la quinta ola de la pandemia de covid-19 se controle a lo largo de las próximas semanas y que las expectativas de cara al último trimestre del año sean positivas: "ahí están puestas todas las esperanzas", subraya.

En función del comportamiento de la economía durante este segundo semestre se determinará la "intensidad y capacidad" de la recuperación en las islas, aunque ya este verano se irá viendo alguna tendencia, como con el turismo nacional y local.

Es en base a esa esperanza en la recuperación se medirá el futuro crecimiento, cuya estimación ya se estableció el año pasado en una horquilla entre el 2 y el 5 % y efectivamente estará dentro de ella (4 %), pero siempre, eso sí, bajo la media nacional.

Preocupa la inflación inducida que se está produciendo como consecuencia de la subida de la electricidad, los combustibles y los carburantes.

El Índice General de Precios de Consumo se sitúa en un 1,6 % por encima del de hace un año, en el conjunto nacional sube 0,5 puntos respecto a mayo y la tasa anual se mantiene en el 2,7 %, lo que coloca el diferencial de inflación anual con respecto al resto de España en 1,1 puntos.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni de los productos energéticos por ser los más volátiles, no registra variación mensual y la tasa anual en las islas es de 0,3 %, medio punto por debajo de la media nacional.

Una inflación que, según Pérez, no se produce como consecuencia de una mayor demanda, sino por estos efectos inducidos que pueden lastrar la recuperación de la economía, porque se pierde poder adquisitivo sin que la economía crezca.

Los precios industriales registran asimismo un histórico incremento del 27,5 %, arrastrados por la energía (55,6 %).

Por otro lado, el paro en Canarias baja hasta situarse en 271.800 personas, 45.900 más que en 2020 (20, 3%), y los ocupados se establecen en 828.300 personas tras un aumento de 28.200, unas 6.100 más que hace un año y 112.000 menos que antes de la pandemia.

Cae el paro

La tasa de paro cae 0,7 puntos porcentuales hasta el 24,7 %, 3,2 puntos superior a la del año anterior y 9,4 puntos por encima de la media nacional (15.3 %).

Entre abril y junio pasados se aumentó el número de parados (12.671 más) y de afiliados (17.378) respecto a junio de 2020.

Se recupera así empleo, según Pérez, pero se continúa por debajo de los niveles de antes de la pandemia, una dinámica que se repite en todos los sectores.

De todos ellos, la construcción es el que mejor se está comportando en base a su crecimiento ininterrumpido desde hace un año en venta de cemento o el incremento de la licitación oficial, un indicador "a futuro" de las administraciones que aporta una perspectiva de su continuidad, al menos en cuanto a obra pública, ha apostillado Pérez.

Incluso a nivel de empleo, la construcción recupera ya casi los niveles previos a la pandemia: desciende el número de parados en el sector, algo inédito hasta ahora en otros ámbitos, y crecen sus afiliaciones a la Seguridad Social (54.500 este año, prácticamente los mismos que en 2019).

La directora cameral ha recordado la situación "inédita" bajo la que se encuentra el turismo, con 492.000 turistas extranjeros durante el segundo trimestre de este año, un desplome si se tienen en cuenta a los 2.900.000 que entraron en el mismo periodo de 2019.

Pese a la mejora del turismo nacional, el sector presenta todavía datos todavía "muy alejados" a los previos a la pandemia, tanto en gasto turístico como en parados y ocupados, coyuntura que arrastra a hoteles, bares, cafeterías o restaurantes, un sector hostelero que es de lejos el "más castigado" en las islas junto al comercio y a los transportes.

En cuanto a las medidas recomendadas por la Cámara de Comercio para atajar los aspectos negativos de la actual situación económica en las islas, Santiago Sesé ha reiterado una serie de propuestas que los empresarios llevan reclamando desde hace un tiempo.

Sesé ha desechado el incremento del salario mínimo interprofesional "por decreto" y cualquier tipo de subida impositiva, ha pedido flexibilización "consensuada" entre empresarios y trabajadores en el mercado laboral y ha elogiado la aplicación de unos ERTE que en Canarias "han funcionado" pero cuyo uso se debería de prolongar hasta finales de año.

Sesé entiende que se deberían de rebajar las tasas aeroportuarias, incentivar medidas para estimular al turismo, un aspecto especialmente relevante en una economía demasiado dependiente de ese sector como la canaria, y plantear la posibilidad de que se les devuelva el IGIC a los visitantes extracomunitarios, teniendo en cuenta que el mercado británico ya fuera de la UE.

Además, ha lamentado que no se haya valorado lo suficiente hasta ahora la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago, a su juicio una "oportunidad" para compensar ciertas carencias de las islas.

Y ha pedido por ello al Gobierno de Canarias que se reúna con el Gobierno español para conseguir más apoyo social, más movilización de los ciudadanos y colocar así al REF en la posición social que le corresponde.

El presidente de la Cámara también ha comentado que el Gobierno regional debe hacer un esfuerzo "importante" en materia presupuestaria, porque aunque se debe de priorizar el gasto social, también hay que multiplicar los gastos en inversión de los sectores productivos y canalizar adecuadamente los fondos europeos.

Fondos que a su vez conllevarán, a su juicio, una adecuación de la norma para que los proyectos se puedan ejecutar con mayor agilidad y sin restar seguridad jurídica.

Sesé ha mencionado distintas infraestructuras estratégicas para la economía canaria pero actualmente "estancadas", como la adecuación del aeropuerto de sur, que data de los años setenta, o la construcción del puerto de Fonsalía (Guía de Isora, Tenerife), dos obras fundamentales para la conectividad entre islas y hacia otros territorios.

Porque para Sesé es "importantísimo" conjugar "crecimiento con sostenibilidad", y más en estos meses en los que se presentan igualmente oportunidades como la digitalización, que requerirá, eso sí, de formación.