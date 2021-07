El sector turístico canario no gana para sustos. En dos días ha pasado de tocar con los dedos de la ansiada reactivación la mano de Londres a hundirse de nuevo en la desesperanza. Este viernes Alemania, ante el avance de la incidencia de la pandemia, decidía dar marcha atrás y volver a colocar a toda España, incluido el Archipiélago desde el domingo, en la lista de países en ‘riesgo’. Hasta ahora en esa nómina de regiones en rojo estaban Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi y Ceuta, pero no así ninguno de los dos archipiélagos que estaban viendo en las últimas semanas cómo empezaban a llegar, aunque fuera a cuenta gotas, visitantes germanos ávidos de sol y calor. En mayo, cuando Berlín sacó a Canarias de su lista de riesgo un total de 50.639 alemanes llegaron a Canarias, una cifra aún alejada un 69,7% de los 166.944 que lo hicieron en 2019, pero ya una avanzadilla del segundo mercado en importancia para las Islas después del británico.

Con todo, la actualización que hace el Instituto salud pública germano Robert Koch (RKI) respecto a las áreas de riesgo internacional para sus conciudadanos no supone, a priori, un cierre a cal y canto de los viajes. Al contrario que sucede otras de sus calificaciones, como ‘riesgo por alta incidencia’ y ‘riesgo por variante peligrosa’, esta no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren ya aquí o que planeen venir en los próximos días si al regreso presentan un test de antígenos negativo, si no están vacunados o han superado la enfermedad. No implica, pues, la obligación de guardar cuarentena, pero es evidente que la etiqueta de ‘zona de riesgo’ retrae a quienes pensaran pasar en las Islas unos días de descanso y repercute de forma importante en la turismo familiar, por cuanto los menores no son aún población con obligación de vacunarse.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, alertaba este viernes de la necesidad de controlar la incidencia epidemiológica en el Archipiélago (en 121,33 por 100.000 habitantes a los 7 días y en 201,2 a los 14 ) para evitar que el país germano suba de nivel a las Islas y aplique restricciones aún más severas –quienes regresan de los lugares que el Instituto Robert Koch considera ‘zona de mutación’ deben realizar obligatoriamente cuarentena, independientemente de que estén vacunados o no–. Porque si bien es verdad que los germanos no han dejado de venir en estos meses porque no había ninguna prohibición explícita para hacerlo, su presencia ha estado muy condicionada por la obligación de realizar cuarentenas al volver al país.

La decisión del gobierno liderado por Angela Merkel no parece que vaya a suponer de inmediato una marcha atrás en la voluntad de los turoperadores y aerolíneas por recuperar el flujo turístico con el Archipiélago –hay programadas desde Alemania medio millón de plazas aéreas hacia las Islas para los meses de julio, agosto y septiembre– “pero sí es cierto que la población alemana se caracteriza por ser más disciplinada frente a las recomendaciones de sus autoridades, con lo que se prevé un retraimiento de la intención de viaje que habrá que valorar en los próximos días”, apunta la consejera.

Castilla avisa que la única solución para que de retraimiento se pase a frenazo está en manos de la población de las Islas: «Si no somos estrictos a la hora de cumplir con las medidas de seguridad y en el futuro el Gobierno alemán nos declara zona de incidencia alta o zona de mutación, las consecuencias serían nefastas para nuestro motor económico”, insiste la consejera que vigila que la decisión de Berlín no se imite en otros puntos de Europa. En principio Francia matizó ayer sus recomendaciones del día anterior para no viajar a España y Portugal. El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, puso el foco en el certificado covid: «en Europa tenemos este sistema de certificado sanitario que permite circular a las personas que están vacunadas, a las que están protegidas. Es el mensaje que hay que retener». Y Londres sigue con sus planes de apertura desde el día 19 y no exigir cuarentena para sus nacionales con la pauta completa de la vacuna contra la covid al regresar a Reino Unido desde países en ámbar, entre ellos España.

De hecho, tales son las ansias de viajar de los británicos que horas después del anuncio de Downing Street British Airways registró incrementos en las búsquedas digitales de las ofertas de un 96 % frente al día anterior.

La aerolínea Easyjet también ha apuntado que las reservas para viajar este verano a los destinos clasificados en la categoría ámbar han aumentado un 400 % y las reservas de vacaciones lo hicieron en más de un 440 % en las horas posteriores al anuncio, en comparación con los niveles de reservas de la semana anterior. Para atender la demanda ha puesto a la venta más de 145.000 asientos adicionales para volar entre el Reino Unido y los países de la lista ámbar, de los que 65.472 corresponden a rutas con España. En el caso de Canarias son 18.228 asientos adicionales que se suman a los que la compañía ya tenía disponible, 7.068 son para Tenerife; 4.836 para Lanzarote; 3.348 para Gran Canaria y 2.976 para Fuerteventura, según ha informado la aerolínea en nota de prensa.

Alarmas

Respecto al susto procedente del gobierno galo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, evitó ayer criticarlo abiertamente, aunque sí subrayó la necesidad de «actuar con prudencia», «no despertar alarmas» y aumentar la coordinación entre los países de la Unión Europea.

En una entrevista en Radio Nacional, Maroto pidió a los medios de comunicación que pongan el foco en la generalidad de los comportamientos ciudadanos, «muy prudentes», y no en las excepciones en relación con la covid. Insiste la ministra, como han hecho varios de los presidentes de la comunidades autónomas netamente turísticas, como es el caso del canario Ángel Víctor Torres, y las patronales de hosteleros y extrahoteleros , que pese al aumento de la incidencia acumulada de la enfermedad hay que valorar otros factores, como la bajada de la presión hospitalaria o que ya hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid 20 millones de españoles, de ellos 885.010 canarios, el 45%.

Los hoteleros piden otros parámetros de medición

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) insta a que se modifiquen los parámetros que actualmente se tienen en cuenta para valorar la incidencia de la pandemia en los distintos territorios, atendiendo al descenso de la afección en los casos de covid-19 registrados. La patronal destaca que, a pesar del repunte de los contagios en los últimos días, hay que tener en cuenta que las poblaciones ‘diana’ están vacunadas y que la afección de los casos actuales es prácticamente inexistente. De hecho, en un comunicado alega que, según las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, mientras que la tasa de camas hospitalarias ocupadas en febrero era de un 12%, este indicador ha descendido hasta un 2% en julio. El presidente de Cehat, Jorge Marichal, destaca que «hay países como Singapur que incluso han dejado de contabilizar los contagios porque no lo consideran útil para medir la incidencia». Cehat considera por tanto esencial fomentar la vacunación y contar para ello con todos los recursos público-privados posibles.