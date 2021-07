El pasado martes 6 de julio en Santa Cruz de Tenerife, el fundador y CEO de Dormitorum, Alexis Amaya Carballo, junto con el gerente de la compañía Eduardo Calero, sellaron de forma oficial con la entidad bancaria BBVA, el nuevo plan de empleo de Dormitorum. De este plan, se verán beneficiados todos los trabajadores que componen la cadena líder del descanso en Canarias por facturación.

Asistieron también a la firma Guadalupe Hernández, directora territorial de BBVA en Canarias que ha agradecido la confianza de Dormitorum por contar con BBVA para articular el plan de empleo de la compañía. «Para nosotros es esencial escuchar las necesidades de nuestros clientes empresariales y ofrecerles productos personalizados, acorde con las necesidades de la compañía, y este es un claro ejemplo de ello», ha asegurado. Firmó también el acuerdo Sergio Franquis, responsable comercial de BBVA en Santa Cruz de Tenerife y el representante de los trabajadores de Dormitorum, Carlos Mesa.

Los planes de pensiones de empleo son unos de los productos diseñados para el ahorro más recomendados por los expertos como complemento a la pensión de jubilación. Dormitorum destinará una parte de sus beneficios a repartir con sus empleados. De esta forma, cada trabajador se asegura así su propio plan de pensiones que complementará la pensión pública que recibirán de la Seguridad Social al jubilarse.

Este tipo de productos tiene ventajas para las empresas y los trabajadores, puesto que ayudan a atraer y retener talento y constituyen uno de los beneficios sociales más valorados por los empleados.

Para los empleados de Dormitorum no es la primera vez que ven recompensados sus beneficios sociales por trabajar en la compañía. No es ningún secreto que el buen funcionamiento de una empresa depende del buen trabajo de sus empleados, y no hay empleados que trabajen mejor que aquellos que valoran su puesto y lo desempeñan en buenas condiciones. Dormitorum lo sabe bien, por eso hace todo lo que está en su mano para que sus trabajadores se encuentren lo mejor posible.

Uno de los principios más notorios en la empresa es el de ofrecer sueldos dignos a todos. De media, los empleados de Dormitorum cobran un 40% más del salario mínimo interprofesional. Un claro ejemplo del esfuerzo de la compañía por repartir sus ganancias entre todo su equipo. Sin embargo, el sueldo no lo es todo. Por esa razón, en la empresa también hacen un esfuerzo especial por mantener un buen ambiente de trabajo y dar a sus empleados todas las facilidades posibles a la hora de conciliar su vida laboral con su vida privada. Dormitorum invierte en sus empleados para que sus empleados inviertan en Dormitorum. Una fórmula que se retroalimenta y que hace que la compañía no haya dejado de crecer.

Dormitorum continúa creciendo y creando empleo de calidad, la cadena se sitúa así entre las empresas canarias más atractivas a la hora de conseguir un empleo. Su apuesta por seguir generando riqueza en su tierra parece ganadora, veremos hasta dónde son capaces de llegar.