El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha admitido este jueves que la economía canaria sigue en "shock" y no espera que la recuperación real llegue probablemente hasta comienzos de 2023, y siempre y cuando se acelere la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos y vuelvan los turistas.

"Serán el pulmón de la recuperación", ha comentado en el Parlamento ante la Comisión de estudio sobre el escenario de la Unión Europea para 2021-2027 en la que ha advertido de que si se pierde la temporada turística de verano y parte del invierno, la situación en Canarias se puede poner "muy complicada".

"La economía está anestesiada, la población no lo ha notado, pero se verá dentro de un tiempo", ha agregado.

Sesé ha comentado que se vivió un 2020 con "tintes dramáticos" porque la economía se "hundió" --un 20%, casi el doble que la nacional--, y aún se arrastran sus efectos en el primer trimestre del año, con un paro que supera el 25%, cinco puntos por encima de la media nacional y sin contabilizar los ERTE.

Además, ha apuntado que en el tercer trimestre del año "empezará poco a poco el avance real de la economía" por la llegada de turistas aunque con la "incertidumbre" por la evolución de la pandemia y la aparición de nuevas cepas que complican la vacunación.

Así, a partir del cuarto trimestre ya habrá un "cierto vigor" de la recuperación económica, con la inmunidad de grupo en España y en los países emisores de turistas, al tiempo que empezarán a desplegarse los primeros fondos del programa Next Generation.

La Cámara pronostica que para este año, la economía canaria crecerá entre un 2% y un 5%, siempre por debajo de la media nacional, y por ello reclama "medidas de supervivencia" como más ayudas directas a las pymes, bonificaciones del IBI, que los ERTE se prorroguen hasta final de año, estimulación del consumo; bonificaciones en las tasas aeroportuarias; bajada de impuestos o incentivos a la contratación.

Defender el REF y el Estatuto

Sesé ha comentado que la crisis "va a dejar una huella estructural" en el empleo y tejido productivos de las islas pero también "puede ser una oportunidad" si las instituciones defienden el Estatuto y el REF del archipiélago.

Ha advertido de que hay que aplicar los fondos comunitarios de manera eficiente --"no será fácil"-- y con la empresa "como eje vertebrador" pues "no habrá reconstrucción sin poner el foco en la empresa", de ahí que demanda más colaboración público-privada.

En esa línea, ha pedido potenciar la internacionalización de la economía canaria y con "equilibrio territorial" y los fondos sean un avance para todas las islas.

Sesé cree que "es posible" diversificar la economía canaria pero eso pasa "si se respeta" el fuero canario pues hay que "tener claro cuáles son las reglas del juego" antes de invertir, poniendo como ejemplo al sector audiovisual pues cuando "empieza a funcionar" se reduce el diferencial fiscal porque hay "presiones en otras zonas". "Así no vamos bien", ha comentado.

Ha pedido que no haya duplicidad con los proyectos europeos y reformas en la administración para que muchos no queden "congelados". "No toco de oído, soy empresario y lo veo todos los meses para pagar una nómina. Cada vez que intentas crecer hay problemas burocráticos inmensos", ha indicado.

Empresarios devuelven las ayudas

Sesé ha puesto como ejemplo de colaboración público-privada el reparto de 87 millones del Gobierno de Canarias, en colaboración con las cámaras, en ayudas directas a pymes y autónomos en poco más de tres meses, y con un trabajo "ejemplar" de los funcionarios, incluidos fines de semana, si bien ha lamentado que llegan nueve meses tarde.

De hecho, ha comentado que empresarios, con el dinero ingresado en sus cuentas, devuelven la ayuda.

Sesé, que sí ha aplaudido la gestión del Estado con los créditos ICO y los ERTE, ha pedido también que mientras se consolidan las energías renovables en las islas se utilice el gas como energía de respaldo.

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que hasta que no "empiece a arrancar" el turismo "poco se podrá hacer" con los otros sectores económicos por lo que retrasa el inicio de la recuperación económica hasta el próximo otoño.

Ha dicho que hasta 2023 no se recuperarán los datos de antes de la pandemia, y la recuperación en Canarias "será más lenta" que para el resto de España, de ahí que haya demandado medidas "específicas" para las islas.

Además, ha mostrado sus dudas de si Canarias será capaz de aprovechar los fondos europeos para diversificar su economía.

Repensar un turismo más sostenible, según ASG

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que el contexto económico es "muy complicado" en Canarias, tras un "agujero" de 11.000 millones en el PIB el año pasado, y ha reclamado eficiencia en la gestión de los fondos europeos y potenciar la internacionalización de las empresas isleñas.

Ha apuntado que Canarias no puede "olvidar el potencial" del turismo pero entiende que hay que "repensar" un nuevo modelo más sostenible.

Juan Manuel García, del Grupo Popular, ha comentado que los empresarios están pasando un "momento duro" y son "los que tiran y empujan de la economía" y otorgan recursos a las administraciones, por lo que ha demandado rebajas de impuestos.

Ha lamentado que "todo el mundo quiere ser funcionario" y no se toman riesgos con el emprendimiento empresarial, y sobre las ayudas europeas, ha preguntado si apoyan el "cambio de modelo" que promueve el Gobierno central.

Por el Grupo Nacionalista, Juan Manuel García Ramos ha señalado que Canarias está "en una doble crisis" y ahora, con los fondos europeos y el 'Plan Reactiva', cree que se parte de criterios "muy estrictos" y quizás no convengan a las islas, que precisan de una "economía de urgencia".

Ventura del Carmen (PSOE) ha apuntado que la vacunación ayudará a la recuperación y los fondos europeos serán "claves" para acometer la transformación social de las islas, advirtiendo de que "hay que saber gestionarlos", pues la administración tiene dificultades para agilizar la tramitación.