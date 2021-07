El Gobierno de Pedro Sánchez avisó este jueves a los trabajadores nacidos entre 1958 y 1977 –la generación del baby boom– de que van a tener que trabajar más años de los que pensaban si no quieren cobrar menos durante la jubilación. Los 487.800 baby boomers canarios que forman parte de la población activa, de los que 186.800 tienen más de 55 años y están a las puertas del retiro laboral, deberán rehacer sus cálculos para ver si pueden permitirse jubilarse a la edad prevista a sabiendas de que perderán parte de la pensión o si no les queda más remedio que alargar su carrera profesional. De momento, eso sí, es mejor que no saquen la libreta para hacer los cálculos, porque más allá de la advertencia lanzada de improviso por el Ejecutivo estatal, nada se sabe de cuánto más deberá trabajar un baby boomer para cobrar lo mismo que tenía pensado cobrar antes de esta nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. La promesa del Gobierno es que «podrán elegir entre un pequeño ajuste en su pensión o, alternativamente, trabajar algo más».

Fue el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien en Televisión Española (TVE) lanzó el aviso para navegantes. El expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien junto con la vicepresidenta Nadia Calviño es el principal exponente del ala ortodoxa del Gobierno en materia económica, dejó por la mañana la advertencia a los baby boomers en las declaraciones a la tele pública. Lo hizo, por tanto, solo horas antes de la firma del acuerdo preliminar para la reforma del sistema. Según Escrivá, el problema para la sostenibilidad de las pensiones, es decir, la insuficiencia de ingresos vía cotizaciones sociales para garantizar la paga de los futuros jubilados, está «muy concentrado» en los integrantes de la generación del baby boom. De modo que el futuro mecanismo de equidad intergeneracional exigirá que los 500.000 baby boomers isleños, como los del resto de España, hagan un «esfuerzo» extra para reducir el gasto público en el pago de pensiones. En definitiva, serán quienes carguen sobre sus espaldas, ya sea cobrando menos en la jubilación o alargando sus carreras para cotizar más años –dejando así más dinero en la caja pública–, la responsabilidad de tapar el agujero en el sistema. El hecho de que Pedro Sánchez insistiera en la necesidad de ese «esfuerzo» de los baby boomers solo horas después, al ser preguntado tras la firma del acuerdo con la patronal y los sindicatos, reforzó la teoría –que corrió como la pólvora por las redes sociales– de que el anuncio de Escrivá no había sido fruto del azar, sino que estaba calculado por los asesores de Moncloa.

Bajo el ambiente soleado de los jardines del Palacio de la Moncloa, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y el presidente y vicepresidente de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Santiago Aparicio, suscribieron ayer el primer acuerdo para la reforma de las pensiones. Sin querer restar un ápice a la satisfacción por la firma de este pacto social –el primero en diez años– para una primera ronda de la reforma del sistema público, patronal, sindicatos y Gobierno dejaron claro que la próxima ronda no va a ser nada fácil.

Vienen curvas

«Sé que las segundas partes no van a ser sencillas», dijo Pepe Álvarez tras la firma de un acuerdo que garantiza la revalorización de las pensiones en función de la evolución de los precios y busca aproximar la edad real de jubilación a la legal, estimulando para ello la permanencia en el puesto de trabajo de los más mayores y penalizando algunos tipos de prejubilaciones.

«El segundo y tercer paso serán más complicados para todos», vaticinó Garamendi. Se refería así al nuevo esquema que debe permitir a los trabajadores autónomos cotizar por sus ingresos reales y, sobre todo, a la negociación del susodicho mecanismo de equidad intergeneracional, que se debe acordar antes del 15 de noviembre para sustituir al ya derogado factor de sostenibilidad, el mecanismo aprobado en su día por el Gobierno del PP para reducir la cuantía de la pensión a medida que aumentara la esperanza de vida y que nunca llegó a aplicarse.

«La segunda fase va a ser compleja», aseguró también Unai Sordo en alusión al mecanismo de equidad, que debe permitir –explicó– «mantener pensiones suficientes para las generaciones del baby boom, que nos jubilaremos pronto», y también –añadió– «para los que hoy tienen 40 años o menos».