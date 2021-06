El Gobierno de España dará el visto bueno el próximo jueves a la bajada del IVA en la factura de la electricidad del 21% al 10%, una medida de alivio fiscal de la que Canarias queda al margen, ya que en las Islas no se aplica el IVA, sino el IGIC, y este está bonificado al 0%. En un Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo abordará esta cuestión después de que el PSOE y Unidas Podemos hayan alcanzado un acuerdo de mínimos, según fuentes del sector morado. El Ministerio de Hacienda, responsable de esta medida, no confirma ni desmiente tal punto, pero sí señala que siguen estudiando «diferentes medidas tributarias» orientadas a paliar la subida del precio de la luz.

El pasado miércoles, en plena escalada del precio de la luz, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la primera en abrir la puerta a la posibilidad de «volver a suspender alguno de los elementos fiscales con carácter provisional». Al día siguiente, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, fue más allá y desveló que el Ejecutivo estaba barajando la reducción del IVA de la luz del 21% al 10%. No obstante, las palabras del líder de IU no sentaron bien en el sector socialista del Gobierno. La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que era su departamento el que estaba «trabajando» y el que sabía «cuál es la propuesta que se puede o no se puede poner».

Sin embargo, parece que los socios han llegado a un pacto de mínimos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que en el seno del Gobierno se ha acordado bajar la factura de la luz mediante la reducción del IVA. Lo que todavía no está decidido es cuánto tiempo se mantendrá vigente esta medida o quiénes serán sus beneficiarios. El Ministerio de Hacienda, por su parte, no ha confirmado ni negado el anuncio, limitándose a señalar que siguen estudiando medidas tributarias «eficientes, eficaces, rápidas y automáticas» para paliar el actual aumento de la factura eléctrica, que tiene su origen en el encarecimiento del mercado internacional de CO2.