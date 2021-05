Los turoperadores y los hoteleros canarios dan junio por perdido por el bloqueo del turismo británico. Aunque las autoridades sanitarias del Reino Unido incluyeran a las Islas entre los territorios seguros en los próximos días, la decisión ya llegaría tarde para salvar el mes. No hay tiempo para poner la maquinaria en marcha. Firmas como Jet2 ya han tirado la toalla y no volarán al Archipiélago en las siguientes cuatro semanas. Y en los hoteles se está produciendo una recolocación masiva de reservas para meses posteriores, sobre todo de septiembre en adelante. En este escenario, las esperanzas del sector no están tanto en el 7 de junio, cuando Londres decidirá si le da a Canarias semáforo verde –está en ámbar–, como en que Bruselas sea capaz de llegar a un acuerdo con el Reino Unido para que este se sume al certificado verde digital, lo que facilitaría los desplazamientos entre la región y las islas británicas a partir del 1 de julio, cuando se pondrá en práctica.

Steve Heapy, director ejecutivo de Jet2 –el segundo turoperador más grande del mundo detrás de TUI–, asegura que Canarias tiene un 50% de probabilidades de pasar de ámbar a verde –donde están los territorios con la pandemia bajo control– en la próxima revisión del semáforo, que en principio será el día 7. La decisión de las autoridades británicas está así en el aire pese a los mensajes de optimismo del Gobierno central y del Ejecutivo autonómico. Es más, el CEO de la multinacional con origen en Leeds ve con más posibilidades de pasar del ámbar al verde en la siguiente revisión al otro archipiélago del país, Baleares.

Con el semáforo en ámbar, todo británico que regresa a casa desde las Islas debe pasar un test o PCR para descartar la infección por covid-19 a la salida de Canarias y dos más a su llegada –al segundo y octavo días tras su vuelta–, y, además, tiene que confinarse durante diez días. En definitiva, el ámbar supone la desaparición temporal del turismo inglés. De hecho, el propio Heapy apuntó durante una conferencia telemática organizada por Conectatec –Agencia Digital de Desarrollo e Innovación con sede en el sur de Tenerife– que hasta el 85% de los clientes de Jet2 –85 de cada cien– no quiere viajar a destinos en ámbar. Y el caso de Jet2 no es una excepción, ni mucho menos.

La plataforma TravelgateX calcula que ya se ha cancelado el 65% de las reservas previstas para junio, pero más allá de toda cifra, «será otro mes perdido», afirma el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal.

Tanto Marichal, también presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña, Ashotel, como José María Mañaricua, su homólogo de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, confían en que la reactivación se produzca el 1 de julio con el certificado digital. Ambos conceden importancia a que Londres dé semáforo verde a las Islas cuanto antes, pero ambos son igualmente conscientes de que ya no hay tiempo para salvar el próximo mes. Los hoteles están «recolocando» reservas, sobre todo para fechas de septiembre en adelante, donde los ingleses y europeos ven más probable que la movilidad se haya normalizado. El horizonte es que el mercado esté abierto el 1 de julio, para lo que será clave conseguir la adhesión del Reino Unido al certificado digital, el documento que acreditará que el viajero ha sido vacunado, ha pasado un test con resultado negativo o se ha recuperado de la enfermedad.