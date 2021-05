Empresarios turísticos de las Islas respaldaron ayer al 100% las críticas de la consejera regional, Yaiza Castilla, al Gobierno central por la indiferencia que ha tenido el Estado hacia el sector en la peor crisis de su historia. La industria turística, de la que depende el 35% de la economía del Archipiélago, se ha sentido «maltratada» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a lo largo de toda la pandemia, no solo por el reparto de unos fondos que no terminan de llegar sino también por las promesas incumplidas de un plan de rescate específico para las Islas y el retraso en la puesta en marcha de algunas medidas, que ha acabado por entorpecer la reactivación.

Castilla recriminó esta semana en Fitur al Estado que no haya sido capaz de dimensionar de manera correcta el peso que tiene el turismo no solo en la economía canaria, sino también en la del resto del país y aseguró que las medidas tomadas hasta el momento no han sido suficientes para atender la debacle económica que ha supuesto la crisis para el conjunto del Archipiélago, ya que la paralización del principal tejido productivo de las Islas ha tenido un efecto arrastre en el resto de los sectores.

«El Estado ha hecho muchos anuncios, pero realidades ninguna», se queja Antonio Hormiga, presidente de la patronal turística de Fuerteventura, quien asegura que en lo que se refiere a las críticas por el abandono del Gobierno central «la consejera tiene mi respaldo incondicional», ya que el sector ha tenido «poco apoyo» no solo a nivel nacional sino «también de Europa, que se ha portado muy mal con el turismo».

Por eso, insiste en que se debe «alzar la voz» porque «en Canarias tenemos condicionantes para ser mejor atendidos por nuestra ultraperificidad y alta dependencia del turismo y nos tratan como a cualquier comunidad».

Para José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FETH), la falta de liderazgo de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, responde en buena media a por qué el sector no ha recibido el tratamiento que merece teniendo en cuenta su importancia económica. «La ministra tiene poco peso en el gabinete de Sánchez y tampoco ha sabido liderar en la Unión Europea en 14 meses de pandemia para que se consiguieran unas mismas condiciones para viajar», recalca.

Aunque el Gobierno central, tras la presión ejercida desde el Archipiélago, sí que tuvo un tratamiento especial con Canarias en el reparto de los 7.000 millones del fondo covid para ayudas directas, Mañaricua insiste en que las empresas de las Islas todavía no han visto ni un euro de ese dinero.

Además, se queja de que España ha ido rezagada durante toda la pandemia. «Pedimos pcr en junio y los aprobaron en noviembre, cuando ya había alternativas más baratas como los antígenos», expone, al mismo tiempo que recuerda que nunca se habilitaron los corredores seguros entre Canarias y los principales mercados emisores de turistas, «otra mentira más de la ministra», ni tampoco «se han tomado medidas específicas para recuperar el turismo en las Islas, nos han dejado en el grueso de todos los demás», se queja al recordar como seis meses después de que Reyes Maroto anunciara en el Teide que el sector en Canarias contaría con un plan de rescate específico todavía siguen esperando por él.

Ahora, insiste, también le está faltando liderazgo para acordar una bajada de las tarifas aeroportuarias de AENA para las Islas. «Canarias lo necesita ya porque su Producto Interior Bruto (PIB) depende en mayor media del turismo, a diferencia del resto del Estado», concreta Mañaricua, que recuerda que debido a esa mayor dependencia económica el Archipiélago perdió solo el año pasado un 20% de PIB, el doble que en el conjunto del país.

Yaiza Castilla también criticó esta semana el poco peso que tendrá el turismo en el reparto de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solo el 5%, unos 3.400 millones se destinarán al sector turístico, a pesar de que la actividad genera el 12% de la riqueza nacional, un porcentaje que se eleva hasta el 35% en el caso de Canarias.

«Si este va a ser el reparto de los fondos europeos coincido en que es insignificante», denuncia Susana Pérez, presidenta de la patronal hotelera de Lanzarote. Por eso, aboga porque al menos se repita la fórmula ya utilizada en la distribución del fondo estatal de ayudas directas a las empresas, en el que Canarias, –debido al impacto que ha tenido la crisis en su economía–, recibirá 1.144 millones de los 7.000 proyectados por el Gobierno central.

Pérez insiste en que el Estado sigue llegando tarde en lo que se refiere a la toma de decisiones para tratar de reactivar el sector. Tras el anuncio de que el certificado de vacunación entrará en vigor el 1 de julio, afirma que el Gobierno debe tomar medidas para permitir la entrada de aquellos viajeros internacionales que ya estén vacunados sin necesidad de un pcr.

Sin embargo, desde Ferraz se defiende la actuación del Gobierno de Sánchez con Canarias y aseguran que se ha hecho un esfuerzo histórico para hacer frente a la crisis y que se ha tenido una «especial sensibilidad» con las Islas. Al mismo tiempo mantienen que para dimensionar las medidas se debe hacer un análisis amplio y no mirar solo las polít