El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, aseguró ayer que el gobierno británico está estudiando «en estos momentos» la posibilidad de permitir que sus nacionales puedan viajar a Canarias sin necesidad de tener que hacerse pruebas PCR tras regresar al país o mantener una cuarentena de diez días, tal como exige actualmente para todo el que visite España. Elliot, que visitó el estand de Canarias en Fitur durante la mañana de ayer y se vio con el presidente regional, Ángel Víctor Torres, y con la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, afirmó que «hemos recibido la solicitud de ver si Canarias y Baleares pueden ser consideradas de una forma diferenciada de la España peninsular, y estamos estudiándolo en estos días», resaltando que «estamos mirando de una forma detallada si la circunstancia particular de Canarias permite una decisión diferente».

De esta forma, Elliot se mostraba más cauto que el propio Torres en relación a una posible aplicación diferente en Canarias (y Baleares) que en el resto del Estado del semáforo con el que el Reino Unido regula las visitas de sus nacionales a otros países. En estos momentos, el color para el conjunto de España es el de ámbar, que equivale a que se revisarán cada tres semanas las actuales restricciones a visitar cualquiera de los territorios del país. Torres afirmó ayer que confiaba en que el Reino Unido autorice esta misma semana una aplicación diferenciada de ese semáforo a Canarias.

Elliot aseguró que «ganas no faltan» en el propio Reino Unido de incorporar a Canarias a la lista de destinos a los que viajar sin restricciones desde ese país porque «Canarias es un destino muy querido por los británicos y apreciamos enormemente el interés qué hay para volver a recibir a los turistas británicos». «Todos queremos hacerlo cuando antes, pero tenemos que hacerlo de una forma segura», recalcó el diplomático antes de recordar que «hoy por hoy España no deja entrar a personas del Reino Unido si no es por razones excepcionales, así que haría falta un cambio en la normativa española y sé que se está considerando».

Tras recordar que «la lista de países se realiza cada tres semanas» y que la próxima se hará «a mitad de junio», insistió en que «tendremos que ver lo que dicen los científicos, porque hay que hacerlo de una forma segura. No queremos cerrar porque las cosas vayan mal de nuevo». Sobre la posibilidad de que la decisión sobre Canarias sea previa a la revisión de la lista de países a los que seguir aplicando restricciones, Elliot aseguró que «hemos hecho diferentes recomendaciones en distintos momentos porque la situación de los archipiélagos merece la pena tomarla en cuenta».