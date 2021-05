El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una inversión de 600 millones de euros para subvencionar contratos de formación para personas de menos de 30 años. Así lo ha anunciado ante los delegados de la UGT en el Congreso que celebra la central estos días en Valencia. Sindicato del que el presidente del Gobierno es afiliado, según ha explicado. Esos 600 millones de euros forman parte del plan de choque contra el desempleo juvenil que será financiado a través de los fondos ya repartidos por el Ministerio de Trabajo a las comunidades autónomas a finales de abril. "La generación de la democracia nos pide una oportunidad y el Gobierno va dársela", ha prometido Sánchez este miércoles desde Valencia. España es el estado de la Unión Europa con mayor tasa de desempleo juvenil. El 37,7% de los menores de 25 años están sin empleo.

El líder del Ejecutivo ha avanzado el detalle de parte de los 1.800 millones de euros que desplegará, a través del Ministerio de Trabajo y las autonomías, durante los próximos tres años. A los 600 millones de euros para dar dinero a las empresas para que estas contraten a menores de 30 años se suman otros 765 millones de euros para mejora de la inserción laboral y políticas de ocupación directa. Y a estos se sumarán otros 452 para dar formación en competencias digitales a 997.000 jóvenes; según detallan fuentes del Ministerio de Trabajo. "No vamos a permitir que los jóvenes vuelvan a pagar la crisis", ha declarado Sánchez en su discurso frente a los delegados de la UGT.

Sánchez ha tenido duras palabras en su discurso para criticar los procesos de despido colectivo iniciados en las principales entidades bancarias del país. Caixabank, BBVA o Sabadell están en proceso de efectuar sendos eres que amenazan con dejar en la calle a más de 17.000 personas. "Sabemos que esta pandemia está dejando ganadores y perdedores y no podemos consentir que haya sectores ganadores que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer durante la pandemia, como han hecho con sus dividendos y sus bonus, al mismo tiempo que despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Ese tipo de anuncios lo que hacen es crear alarma social. Y que la transformación tecnológica es cosa de una minoría y no de una mayoría", ha declarado el presidente del Gobierno en el foro sindical.

"Actualizar" la reforma laboral e "inminente" acuerdo en pensiones

Pedro Sánchez ha intervenido en el segundo y penúltimo día de la edición número 43 del Congreso de UGT, en el que el sindicato renovará su cúpula y Pepe Álvarez repetirá como secretario general. Un día antes, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió ante los delegados de UGT que "vamos a derogar la reforma laboral del PP". Misma fórmula ha utilizado Díaz este jueves horas antes al ser interpelada en la sesión de control del Congreso. No ha querido manifestar tal contundencia el presidente este miércoles sobre esta cuestión. "Por supuesto que hay que derogar cosas, pero hay muchas más cosas que tenemos que modernizar, [...] tenemos que actualizar [la reforma laboral]", ha declarado Sánchez.

Las mesas de negociación con patronal y sindicatos están abiertas en esta cuestión y fuentes conocedoras de las conversaciones afirman que la patronal está mostrando severas resistencias a aceptar las propuestas que los negociadores del Ministerio de Trabajo le plantean en materias de subcontratación, prevalencia de convenios o reforma de las tipologías de contratos. Más inminente parece un primer acuerdo en la reforma de las pensiones, que desmontará parte de la herencia del PP en esta materia. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha hablado durante su intervención de un entente por cerrar "en los próximos días" y el presidente del Gobierno ha confirmado la cercanía del mismo: "Me consta", ha afirmado.

Los detalles de ese primer acuerdo todavía están por cerrar y hay flecos en materias de endurecimiento de las condiciones para la prejubilación, voluntaria o involuntaria, así como el veto a la jubilación forzosa y otros menesteres pendientes. Más avanzada está la fórmula para revalorización para las pensiones. Estas se actualizarán en función de la evolución del IPC del año anterior y se revisarán, siempre al alza, en un plazo de cinco años, tal como ha explicado la negociadora de UGT en las mesas, Mari Carmen Barrera. Y el factor de sostenibilidad de las pensiones, introducido por el PP y que liga la cuantía a la esperanza de vida del pensionista, será derogado para abrir un plazo de 12 meses de negociación en la que los agentes sociales y la Seguridad Social deberán consensuar una fórmula sustitutoria para moderar el incremento de costes para el erario público del envejecimiento demográfico.

Sánchez ha aprovechado su intervención para hacer un alegato en pro de la estabilidad y durabilidad del Gobierno de coalición que presidente, con Unidas Podemos de socio. "Si algo estamos demostrando en este año largo de pandemia, [...] es que el entendimiento de las izquierdas es posible y necesario para defender los derechos de los trabajadores", ha declarado el líder del Ejecutivo, que ha reiterado su intención de agotar la legislatura manteniendo su alianza con la formación morada.