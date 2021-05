El de este año no es un Fitur habitual. ¿Tampoco lo son los objetivos a perseguir?

El contexto no es el mismo, no hay duda, pero el objetivo continúa siendo el de captar el máximo número de turistas.

¿Cómo influye el contexto?

La feria tiene un cariz mucho más doméstico, van a venir muy pocos extranjeros, pero eso no es preocupante, entiéndame bien. No es algo que deba condicionar nuestras actuaciones. Llevamos un año en contacto continuo a través de videoconferencia con todos los mercados y avanzando cuanto podemos de cara a la reactivación del turismo.

Alemania ya ha dado el paso que tanto se esperaba.

Y Países Bajos, y Dinamarca, y tendrán que llegar más. Lo de Alemania es una noticia de gran envergadura, porque es el primer gran mercado internacional que nos incluye en la lista de lugares seguros a los que viajar. Además, la decisión la toman al final de una semana en la que ya habían anunciado que los inmunizados, y el ritmo de vacunación que llevan es muy alto, no tendrán que presentar un test diagnóstico ni guardar cuarentena al regreso. Y a eso le sumamos que, como hemos pedido desde el final del último verano, ya aceptan un test de antígenos como prueba válida para aquello que están obligados a presentarla, lo que abarata mucho el viaje en comparación con los PCR. Es decir, con todas las precauciones a las que obliga seguir padeciendo una pandemia, se está poniendo más fácil para un alemán venir a Canarias.

¿Qué esperanza da esto?

Indudablemente esto nos viene muy bien para la temporada de verano y, sobre todo, debemos consolidar la relación de cara a nuestra temporada alta. El plan de vacunación va bien y debemos continuar sin apartarnos de las restricciones sanitarias, es capital que los buenos datos no solo se mantengan sino que vayan todavía a mejor.

Falta ahora Reino Unido.

Llevamos más de un año hablando con quien haya que hablar, sin esperar en muchos casos a que las conversaciones se produzcan en el marco bilateral España-Gran Bretaña. Aun estando en ámbar el semáforo con el que califican a los destinos, la demanda latente tiene intensidad. Vamos a redoblar esfuerzos para que, como ha hecho Alemania, evalúen a Canarias de manera individual, sin el conjunto de España.

¿Tiene esperanza de que suceda de este modo?

Todas. Lo han hecho con Portugal ya, ¿por qué no aquí? Además, en esto no estamos solos, puede imaginarse la presión que realiza la Asociación de Aerolíneas Británicas sobre del Gobierno de Boris Johnson para hacerle ver que no es algo que interese solo al destino, que también ellos nos necesitan a nosotros.

Esa ausencia de algunos actores internacionales a la que aludía otorga un cariz todavía más patrio a Fitur. ¿Con qué redes esperan pescar aquí?

Permítame que vuelva a la necesidad de posicionarnos como destino seguro, todo pasa por ahí en este momento. Además, estamos obligados a poner en valor todo el trabajo que venimos desarrollando en ese aspecto. A partir de ahí, vamos con el convencimiento de que no podemos perder ni un solo turista. Los potenciales clientes están ávidos de noticias positivas y cuál mejor que venir de vacaciones a Canarias, donde la evolución de la pandemia es buena. Además, saben que contamos con una sanidad pública y privada de primer nivel, y, en caso de ser necesario, hasta tienen un seguro para atender cualquier eventualidad que pueda surgir.

¿Y eso de no utilizar ni un solo papel en Fitur?

La apuesta por la sostenibilidad no solo hay que predicarla.