“No vamos a estar en el listado”, aseguró ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, en torno a la posibilidad de que las Islas entren en el primer grupo de áreas geográfica a las que las autoridades británicas permitirán viajar a sus conciudadanos. En cualquier caso, la integrante del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, señaló la reducción de las tasas de incidencia de coronavirus como un objetivo de primer nivel para el Archipiélago.

Ganar el semáforo verde pasa por tener el índice de contagios por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días en un valor igual o menor de 50. El de las Islas se mantiene por encima de 100 en la actualidad, y aunque parece que Canarias vuelve a entrar en fase de mejora, ya no está a tiempo de reducir los números tanto como es preciso en dos semanas.

Además, Castilla señaló que tampoco existe el conocimiento exacto sobre el proceso de evaluación, si bien se ha filtrado que también contarán para la nota final la tasa de población que ya está vacunada o la facilidad para acceder a datos fiables, entre otros.

Todo ello partiendo de que se cumpla de forma inmediata el anuncio lanzado la semana pasada por el que el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, señaló que los archipiélagos tendrían un calificación aparte y sin tener en cuenta la media de sus respectivos estados en las variables a analizar. La distancia con el territorio continental y la posibilidad de controlar entradas y salidas invitan a ello.

También cuenta, y mucho, la presión del importante lobby turístico de Gran Bretaña. Aerolíneas, turoperadores y agencias de viajes ya han explicado al primer ministro Boris Johnson que, o se empiezan a buscar modos para la reactivación del sector, o el PIB del país sufrirá un fuerte varapalo. Otro peor se llevarían las decenas de miles de trabajadores que hoy desarrollan su labor en el entorno del negocio alojativo y que se quedarían sin empleo.

De todos modos, como apuntó Castilla, las Islas tampoco estarán entre las buenas en esa primera valoración que realice el Gobierno británico porque, “a día de hoy, continúan dentro de España” en lo que respecta a la valoración de la seguridad de las diferentes áreas. El deslinde no se ha producido todavía, Londres mantiene la reapertura para los vuelos internacionales para el 17 de mayo y será antes de esa fecha cuando se den a conocer los países y zonas que lucirán de verde, ámbar o rojo.

Demasiadas cosas y escasas fechas como para pensar que puede llegarse a tiempo. Ahora bien, la consejera de Turismo afirmó que volverá a solicitar esa evaluación particular para las Islas ante cuantos responsables públicos británicos tenga cerca. Y lo mismo hará con los de otros países que representen mercados importantes en la actividad alojativa isleña.

Giro en la promoción

Ese momento de llegada de visitantes tiene que volver en el corto plazo, independientemente de cuanta diversificación deba introducirse en la economía canaria. Para conseguirlo, las Islas estrenan una promoción más directa y cimentada sobre los datos que aporta el uso de las redes sociales e Internet.

Termina la era de la segmentación –familia, deportes, naturaleza...– y llega la de la individualización. “Nos enfrentamos a un nuevo ciclo turístico, más digital, con nuevos tipos de turistas y de negocios”, afirmó Yaiza Castilla. La inversión en una web a la carta es de 1,5 millones de euros y tiene por objetivo ofrecer a cada cliente la información que demanda.

Ya no se conforman “con postales bonitas”, advirtió la consejera. Ahora se trata de tocar la tecla exacta, de seducir con lo que busca cada integrante de la demanda y ofrecerle la información en el momento que quieran; llevar el principio always on (siempre conectado) por bandera.

Esta “estrategia se construye sobre los datos”, apuntó José Juan Lorenzo, director gerente de Promotur. El “conocimiento de los clientes”, continuó, es lo que permite tener “una web para cada usuario”, añadió la directora de Proyectos de Branding de la mercantil pública encargada de la promoción, Sara Sánchez-Romo.

Un belga que ama el golf verá en su pantalla un contenido muy diferente al que encontrará un holandés interesado en botánica. Los dos accederán a Holaislascanarias.com pero sus historiales de búsqueda activarán los motores que pondrán ante sus ojos la información que garantiza el cumplimiento de sus anhelos.

El portal promocional es “más rápido, robusto y seguro”, especificó Sánchez-Romo, y está orientado a la tendencia que marca la demanda. “El 60% de las visitas se producen a través del teléfono móvil”, añadió la directora de Proyectos de Branding de Promotur.

Son esas mejoras, junto a los artículos que se ofrecen, todo el trabajo intelectual y el plan de difusión, las que consumen los 1,5 millones de euros. El carácter transversal de la iniciativa, que requiere de la participación de actores con aptitudes muy diferentes, “hace cada vez más complicado determinar”, matizó Lorenzo, en qué punto se inicia el gasto público y cuál es el final.

En números, Castilla explicó que se difundirán 10.000 anuncios promocionales diferentes en 21 países y en quince idiomas. “Es mucho más que una web, es el eje de un nuevo ecosistema de comunicaciones actualizado y ajustado a las necesidades de los nuevos viajeros”, expuso la consejera. Atendiendo, además, a la incorporación a la demanda de nuevas generaciones integradas por nativos digitales, personas que no han bebido de soportes de información diferentes de los tecnológicos.