El subsidio por desempleo es una prestación económica destinada a determinados supuestos especiales. Tal y como apuntan desde el portal especializado Infoempleo, uno de estos supuestos es el agotamiento de la prestación contributiva ordinaria. Después de todo en nuestro país e independientemente del número de días cotizados, el disfrute de la prestación por desempleo tiene un límite de 720 días. En esos casos, no todo cotizante tendrá derecho a la misma duración de subsidio. Dependerá tanto de si es menor o mayor de 45 años como de si posee o no responsabilidades familiares.

El segundo supuesto especial al que está dedicado el subsidio por desempleo es la cotización insuficiente. Al fin y al cabo, los trabajadores en nuestro país necesitan cotizar un mínimo de 360 días para poder cobrar el paro. Así, el subsidio por desempleo permite que las personas que no han cotizado esta cantidad no estén completamente desprotegidas económicamente ante el desempleo. Pero también hay requisitos: tienen que haber cotizado al menos 180 días en caso de no poseer responsabilidades familiares y noventa días en caso de tenerlas. La cantidad de meses de subsidio dependerá de la cotización.

En tercer lugar, encontramos que el subsidio por desempleo también está destinado a quienes tengan 55 años o más y hayan agotado la prestación contributiva. Pero nuevamente existen requisitos: como tener cotizados al menos seis años durante toda la vida laboral, cumplir con todos los requisitos para la jubilación excepto la edad, no tener un contrato fijo-discontinuo ni ser beneficiario de la renta agraria y, de vivirse en una unidad familiar, que la media de ingresos de todos los miembros no supere la renta individual del 75% del salario mínimo interprofesional. La duración sería indefinida hasta la jubilación.

Además, el subsidio por desempleo también está contemplado para los emigrantes retornados. Así, "si has trabajado en el extranjero en algún país que no pertenezca a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo o Suiza, al menos durante doce meses en los últimos seis años, podrás solicitar el subsidio durante seis meses prorrogable hasta 18 más", explican detalladamente desde Infoempleo. Eso sí, obligatoriamente deberemos llevar al menos un mes inscrito como demandante nacional de empleo y hacerlo antes de los 30 días después de volver a España desde el extranjero. Una ayuda para la reinserción en el país.

Por último, existen dos supuestos especiales más. Por un lado, al subsidio por desempleo pueden acogerse aquellas personas que hayan pasado un mínimo de seis meses en prisión siempre que estén inscritas como demandante de empleo antes de treinta días tras la excarcelación y sus ingresos no superen el 75% de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Por otro lado, también podrán acogerse quienes recibieran la pensión por invalidez y se la hayan retirado por mejoría. En cuanto a la cuantía del subisidio por desempleo, representa el 80% del IPREM y en este 2021 asciende a 451,92 euros.