Renovarse o morir y digitalizarse o morir. Renovación y digitalización son los dos principales ingredientes de la receta de los gigantes del sector turístico para el motor de la economía canaria. Las mayores firmas hoteleras del país han presentado sus propuestas para los fondos europeos de reconstrucción con el Archipiélago entre sus prioridades. Su objetivo es destinar 2.000 millones de euros para dar un lavado de cara a una docena de destinos españoles “maduros”, entre los cuales hay seis de la Comunidad Autónoma. El otro gran proyecto, secundado por hasta 70 de las mayores empresas de la industria y bautizado como el plan del Turismo del futuro, supondría una inyección de 5.800 millones que metería de lleno al sector turístico en la era de la sostenibilidad y la digitalización.

Meliá, Iberostar, Riu y Barceló aspiran a esos 2.000 millones para la regeneración y mejora de los seis grandes núcleos turísticos de Canarias: Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, en Tenerife; San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Teguise, en Lanzarote; y Costa Calma, en Fuerteventura. De hecho, y pese a que las cuatro firmas hoteleras son el grueso del poderoso lobby balear, los destinos canarios serían los más beneficiados si su proyecto consigue colarse entre los escogidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La propuesta de estos cuatro gigantes cuenta con el asesoramiento de la consultoría FI Group, que también promueve la iniciativa para la digitalización y sostenibilidad de la actividad turística. Al margen de Meliá, Iberostar, Riu y Barceló, el plan para conseguir los 5.800 millones de euros también cuenta con el respaldo de aerolíneas como Air Europa y Evelop, inversores inmobiliarios como Azora, distribuidores como Hotelbeds, Logitravel o TUI Spain e incluso asociaciones y centros tecnológicos como Turistec, Tecnalia, UIB y la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).

Sin embargo, el sector más afectado por la crisis del coronavirus no es el más beneficiado por los fondos europeos que llegarán de Bruselas para la recuperación económica del país. Así lo cree precisamente Exceltur. El lobby turístico critica que en el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados la semana pasada no se incluya ningún gran proyecto estratégico –denominados Perte en la jerga de los fondos europeos– sobre turismo. “Nos sorprende que ante la primera ocasión de dotación de recursos importante no se haya incluido ningún Perte para el turismo”, criticó el vicepresidente de la asociación, José Luis Zoreda, en rueda de prensa. En el documento del Gobierno se especifica que se han identificado “a título preliminar seis posibles proyectos estratégicos” a partir de la información proporcionada por los planes de las comunidades autónomas y las distintas manifestaciones de interés de las empresas, que van desde el coche eléctrico hasta la salud, pero ni rastro del sector turístico y sus actividades aledañas. Aunque en su redacción se deja la puerta abierta a nuevas incorporaciones.

En este sentido, Exceltur pone el acento en la creación de un gran proyecto tractor que aborde la reconversión de los destinos de sol y playa maduros, como esos seis de Canarias, que “están perdiendo competitividad y atractivo” y suponen el 8,7% del PIB de toda España. Zoreda reconoció que el lobby está “trabajando” en esta dirección para conseguir un macroproyecto de fondos europeos para el sector. Según el vicepresidente de la asociación, esta semana tendrán reuniones con el Ejecutivo en las que le presentarán una propuesta para abordar estas mejoras con ayudas provenientes de los fondos europeos.

Además, el representante del lobby insistió en esa propuesta de grandes hoteleras enviada al Gobierno en una de sus manifestaciones de interés. No en vano, por primera vez se unen más de 70 compañías del sector para plantear al Ejecutivo un gran proyecto tractor con el que movilizar 5.800 millones de euros, vinculado a los fondos europeos y con el que se pretende “redefinir” la cadena de valor bajo el paraguas de la sostenibilidad y la digitalización. Entre las medidas planteadas aparecían el desarrollo de hoteles inteligentes o la revitalización de esas zonas turísticas pioneras.

A falta de novedades, el texto del plan incluye una previsión de ayudas de 3.400 millones de euros para el turismo que conforma el decimocuarto de los 30 bloques de inversiones y reformas esbozados por el Gobierno. Según el documento, el plan aborda la modernización del sector turístico español hacia la sostenibilidad, la transformación digital de los destinos y empresas y la diversificación en los archipiélagos. Además, se prevén actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector, mediante inversiones en el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico y en la mejora de zonas comerciales con impacto sobre la actividad turística, que permitan aumentar la competitividad.