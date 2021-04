Las elecciones para la presidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) no serán un camino de rosas para Jorge Marichal. Aunque el comité ejecutivo de la Cehat respaldó al empresario tinerfeño tras conocerse su condena por un delito contra la Hacienda pública, no existe unanimidad entre los hoteleros sobre la conveniencia de que Marichal continúe en el cargo. La primera ofensiva de importancia se ha gestado en Baleares, donde uno de los pesos pesados de la industria turística nacional, Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló –el tercero por volumen de facturación en 2019 a poca distancia de Iberostar y Meliá–, lidera un frente contra Marichal.

El objetivo de este grupo de empresarios no es tomar el control de la Cehat, sino tratar de que el tinerfeño recapacite, dé un paso a un lado y no se presente a la reelección. Forzar su salida. No obstante, y por si Marichal insiste en su idea de renovar al frente de la patronal hotelera, el grupo liderado por el copresidente de Barceló trabaja para elaborar una lista alternativa.

Estos empresarios defienden que la persona que ocupe la presidencia de la patronal hotelera no puede tener ninguna tacha en su trayectoria. Una opinión que comparte la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que el mismo lunes 5 de abril, cuando este diario publica la condena a Marichal, primero le abrió un expediente sancionador y luego aceptó su dimisión de los cargos de vocal de la junta directiva y de presidente del Consejo de Turismo.

Sin embargo, el comité ejecutivo de la Cehat se desmarcó de la CEOE –a la que Cehat está asociada– en contra del código ético y de buen gobierno de la gran patronal del país, lo que ha agrietado la relación entre la confederación de empresarios y la patronal hotelera. El código ético de la CEOE establece que todas las organizaciones asociadas deben respetarlo, lo que no hizo la Cehat, que ni siquiera le abrió expediente a Marichal.

La única voz discordante en la dirección de la patronal hotelera española fue la del empresario riojano Jaime García-Calzada, que dimitió de su cargo en el comité ejecutivo de la Cehat. El presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, que ocupaba una de las vocalías en la dirección de la Cehat en representación de la Asociación Riojana de Hoteles, dijo que no comparte la decisión de Marichal de seguir en el cargo. García-Calzada será el sustituto del tinerfeño en la presidencia del Consejo de Turismo de la CEOE, que se reunirá mañana para hacer oficial el nombramiento del empresario riojano.

Jorge Marichal –condenado en vía penal a dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social– cuenta, no obstante, con importantes apoyos. El también presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel –la patronal sectorial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife–, decidió convocar elecciones para la presidencia de la Cehat y presentarse para renovar en el cargo. “Tiene un apoyo abrumador”, aseguran desde la confederación hotelera nacional.

El objetivo de Marichal es dar una demostración de fuerza para acabar con cualquier debate sobre la presidencia de la patronal del sector. El hotelero se presenta a la reelección “con el ánimo de confirmar y ampliar el apoyo recibido” por el comité ejecutivo. Juegan en su contra el malestar de la CEOE, en concreto de su presidente, Antonio Garamendi –que no está dispuesto a obviar el código de la CEOE–, y también parte del poderoso lobby hotelero balear.

El presidente de Ashotel y de la Cehat –el anuncio de elecciones se hizo el pasado 12 de abril y hay 15 días para presentar candidaturas– fue condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife en julio de 2019. En mayo de 2020 la Audiencia Provincial ratificó la condena. Marichal defraudó cerca de 300.000 euros a Hacienda en una compraventa inmobiliaria entre empresas vinculadas. El empresario ha pagado toda la deuda y ha asegurado en todo momento que no tuvo ánimo de defraudar.

Los hoteleros meten prisa a Maroto

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, pidió ayer a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se trabaje con “agilidad y urgencia” durante los próximos meses para recuperar la demanda turística. En una reunión durante la visita de Maroto a Lanzarote para presentar la Estrategia de sostenibilidad en destino, el presidente de la patronal hotelera recordó la necesidad de acelerar el plan de vacunación para recuperar tanto la confianza de los viajeros como la movilidad. En este sentido, Marichal aseguró que “el sector alojativo está preparado para comenzar a operar a pleno rendimiento en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan”, pero necesita la ayuda del Gobierno y todos los agentes implicados. Sobre el pasaporte verde que pondrá en marcha la Unión Europea, Cehat cree que será una herramienta clave para reactivar el sector turístico, pero es necesario que se implante de forma consensuada y se eviten las cuarentenas obligatorias de personas vacunadas o testadas. Respecto a la extensión de los ERTE, Marichal pidió a la ministra ampliar el mecanismo hasta finales de 2021, además de la exoneración total de las cotizaciones a la Seguridad Social. Otras peticiones fueron la ampliación los plazos de las carencias hipotecarias y la puesta en marcha de los bonos turísticos. | Efe