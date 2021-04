Nadie quiere perder el tren de la recuperación. Las autonomías han hecho acopio de proyectos para captar el máximo dinero de los fondos Next Generation. Será imposible poner en marcha todas las propuestas –suman el cuádruple de los 70.000 millones en transferencias para inversiones que se licitarán y ejecutarán hasta 2023– pero casi todas han planteado hojas de ruta de máximos, abiertas a la incorporación de nuevas ideas, para estar preparadas cuando empiece el reparto de las ayudas.

Se trata de programas públicos, privados y público-privados, muchos presentados ya al Gobierno, que van desde el hidrógeno verde (Castilla-La Mancha, Galicia, Catalunya o Valencia) o las baterías (Navarra, Aragón o Valencia) hasta otros intrínsecos de cada región.

Canarias ha trazado las líneas generales de su proyecto de reactivación con los fondos europeos en el Plan Reactiva Canarias pero aún todo está en el aire. El Gobierno y asesores externos procederán en los próximos meses –de aquí a septiembre– a hacer un cribado de todas las propuestas públicas, privadas y publico-privadas para identificar las que finalmente tengan más opciones. Entre ellas estara algunas de las ya anunciadas, como la Estrategia Canarias Destino que abandera a Consejería de Turismo y prevé transformar el modelo turístico enfocándose hacia la digitalización. Para completar todo el proyecto necesita 571 millones de euros.

La mayoría defiende que la distribución de las ayudas sea por “concurrencia competitiva”, aunque la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía la semana pasada «transparencia, claridad y objetividad» en el reparto. Hacienda anunció ayer en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación que está diseñando un sistema de “información, gestión, seguimiento y control” que incluirá a autonomías y municipios. Para este seguimiento, se elaborará un Informe de Gestión que reflejará el grado de avance en el cumplimiento de los hitos y objetivos de las distintas reformas e inversiones y que también aportará información sobre el grado de ejecución presupuestaria de cada componente del Plan de Recuperación.

De momento, el Gobierno solo ha autorizado la distribución de 576 millones de euros relativos al medioambiente con cargo al Plan de Recuperación, pero la propuesta todavía tendrá que validarse en la Conferencia Sectorial de Medioambiente para activar la convocatoria, selección y ejecución de proyectos de inversión y así distribuir los recursos.

Andalucía

La Junta ha validado 151 proyectos por valor de 35.000 millones, a los que hay que sumar otros 2.000 más de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (59.000 millones más). Entre las prioridades: el Corredor Mediterráneo para conectar el Puerto de Algeciras con el resto de España; y la ampliación de los metros de Málaga o Sevilla.

Madrid

La comunidad ha planteado 214 inversiones y 18 reformas en su plan #reactivamosMadrid. Entre los principales proyectos: hacer un hub aeronáutico de referencia, la reforma de los hospitales de La Paz o el Gregorio Marañón y la ampliación de la línea 11 de metro.

Galicia

La Xunta aspira a un total de 354 proyectos, el 65,4% de la administración y el 34,6% de sectores económicos e industriales. Sobresale la creación de una fábrica de fibras textiles a partir de madera, un centro para el procesamiento de purines y una planta de hidrógeno verde.

Asturias

El Principado cuenta con 230 propuestas de promotores privados. Por “confidencialidad” la comunidad no ha desvelado ninguno, pero por sectores económicos, el energético es el que más propuestas aglutina (55%) .

Castilla-La Mancha

El plan ‘Castilla-La Mancha Avanza’ está formado por 134 proyectos públicos y 429 privados. Destaca un complejo residencial y de investigación en Albacete y el Centro Nacional Hidrógeno Verde de Puertollano impulsado por Iberdrola y Fertiberia (privados) y el Parque Científico y Tecnológico para la Economía Circular en Cuenca (público).

Murcia

La comunidad ha presentado más de un millar de proyectos. Los ejes prioritarios serán la creación de un polo industrial energético de la mano del “hidrógeno, el gas y las renovables”; potenciar la agricultura sostenible; crear un hub logístico en la comunidad e impulsar un turismo “más sostenible y de mayor impacto económico”.

Aragón

La región trabaja en el plan ‘Aragón Puede’, todavía en creación. Pero ya cuenta con 240 proyectos de iniciativa público-privada. Además, la empresa Saica forma parte junto a otras 49 de un potencial proyecto estratégico de papel y cartón y el grupo logístico Sesé forma parte del consorcio del coche eléctrico.

País Vasco

El País Vasco aspira a recibir un total de 5.700 millones de Europa para ejecutar 200 inversiones, según el programa Euskadi Next 21-26.

Cataluña

Cataluña ha dibujado 27 grandes proyectos que incluyen a empresas como Naturgy, ICL, Celsa, Aigües de Barcelona, Cellnex u Holaluz. Cuatro son los prioritarios: un battery hub; un proyecto de chips del Supercomputing Center; el ‘Hidrogen Valley of Catalonia’ y otro sobre una proteína alternativa.

Comunidad Valenciana

La Generalitat ha perfilado alrededor de 200 proyectos, públicos y privados. Resaltan la ‘Alianza Valenciana de las Baterías’, que incluye una fábrica de baterías y un instituto de investigación (Generalitat, Power Electronics y Ford), y la ‘Estrategia Valenciana de Hidrógeno Verde’ para cubrir las necesidades de la industria azulejera de Castellón, intensiva en gas natural.

Castilla y León

Castilla y León ha identificado 454 proyectos, pero no quiere desvelar ninguno porque “no lo permiten los promotores”. Según fuentes, sus apuestas incluyen el hidrógeno, la banda ancha o la energía fotovoltaica.

Baleares

El Govern de Francina Armengol ha definido 250 proyectos y ha recibido 350 propuestas más. Con ellas elaborará una lista de proyectos para buscar financiación de todo tipo, vía fondos europeos, pero también con otros mecanismos como la recaudación del IVA turístico. Destaca el tranvía de Palma de Mallorca y el complejo de ciencia y biomedicina Medtech.

Navarra

La comunidad foral cuenta con 125 proyectos dentro del ‘Plan Reactivar Navarra’. Entre ellos sobresale el Health Big Data Hub, una herramienta que busca mejorar la asistencia sanitaria a través de datos, y una planta de ensamblaje de baterías para coches.

Cantabria

‘Cantabria (Re) Activa’ ha esbozado 102 proyectos. La estrella es el desarrollo del centro logístico de La Pasiega, con una terminal ferroviaria, y una nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac).

La Rioja

Sin estimación presupuestaria, el plan de La Rioja está formado por cuatro ejes: Valle de la Lengua, Enorregión, Ciudad del Envase y el Embalaje y Territorio Digital de Servicios.

EExtremadura

Sin proyectos concretos todavía, puesto que “se están empezando a materializar las líneas concretas en las diferentes Conferencias Sectoriales”, la comunidad contempla la creación de Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento de Energía de Cáceres (71 millones), incluido en los PGE 2021.

Canarias pide participar más

El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, demandó ayer una participación “más intensa” de las Islas en el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), equiparable a la alcanzada en el reparto del programa React-EU. No obstante, Rodríguez coincidió en la visión y objetivos globales del mismo y garantizó la apuesta “decidida” del Gobierno canario para aprovechar los fondos europeos extraordinarios. Como prueba, se refirió al Decreto Ley aprobado el 31 de marzo sobre medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next Generation EU (MRR y React-EU).Rodríguez, que asistió telemáticamente a la Conferencia Sectorial del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, planteó dudas acerca del calendario para la aprobación definitiva de los planes estatales por parte de las autoridades europeas y sobre el impacto de la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que ha paralizado la ratificación de los fondos Next Generation EU (MRR y React-EU) por parte de este país. Insistió en que se precisa más tiempo del previsto inicialmente -tres años- para la ejecución los 70.000 millones de euros del MRR y los 10.000 del React-EU. | E.D.