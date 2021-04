La sostenibilidad y la rentabilidad son un binomio de éxito en las inversiones. Lograr una relación estable entre ambos elementos es el objetivo primordial de BBVA Asset Management (BBVA AM) –la gestora de activos del grupo– que lleva años trabajando para integrar la sostenibilidad en el proceso inversor y, a su vez, garantizar a los clientes un buen rendimiento financiero. La gestora de la entidad bancaria está comprometida con la inversión socialmente responsable y ha establecido unas bases que le permiten seleccionar las compañías por las que apostar, siguiendo criterios extrafinancieros. “No ser sostenible no es una opción”, asegura el director de Negocio de BBVA AM Europa, Luis Vadillo. Quien explica que este tipo de inversiones abarcan a todos los perfiles financieros, desde los más conservadores hasta los más arriesgados.

En Canarias ya hay más de 1.800 personas –cerca 1.000 en la provincia Santa Cruz de Tenerife y unos 800 en Las Palmas– que han apostado por el fondo BBVA Futuro Sostenible, que asigna parte de su comisión de gestión a proyectos solidarios. Los canarios destinan una media de 20.000 euros a estos fondos responsables, una cifra algo inferior a la media de los inversores españoles, que ronda los 25.000 euros. “Canarias es la novena comunidad autónoma que más invierte en este fondo, que es rentable financiera y extrafinancieramente, porque tiene un plus solidario”, apunta Vadillo. En el conjunto del país, este fondo ha logrado gestionar más de 1.700 millones de euros, en menos de tres años, y participan en él unos 66.000 inversores.

Vadillo relata que hay un gran número de personas que quieren delegar la gestión de sus inversiones. “En base al perfil de riesgo que nos da el cliente nosotros decidimos qué inversiones hacemos y gestionamos su cartera. Es algo que está creciendo mucho, así que seguiremos apostando por ello”.

El director de Inversión Sostenible y Estrategia de la gestora, Alberto Gómez-Reina, afirma que en los últimos años han visto como los clientes han ido aumentando poco a poco la demanda por los productos sostenibles y que la concienciación dentro del mundo de las inversiones se ha multiplicado. “La mayoría de las entidades gestoras están aceptando la sostenibilidad dentro de su proceso inversor, con gamas de productos específicos o dentro de los productos tradicionales implantan unos requisitos mínimos superiores a los que había antes”, expone Gómez-Reina. Quien subraya que “la sostenibilidad no solo es ambiental, va más allá. También tiene que ver con criterios de gobernanza, derechos humanos o de respeto de la legislación”.

Cabe pensar que al fijar criterios extrafinancieros a la hora de seleccionar un producto en el que invertir su rentabilidad podría ser inferior. Sin embargo, Gómez-Reina sostiene que han podido comprobar que tener en cuenta criterios que no son puramente financieros mejora el control de los riesgos y no detrae rentabilidad. “La sostenibilidad es un filtro de calidad, que nos ayuda a tomar mejores decisiones”, defiende. En este sentido, director de Inversión Sostenible y Estrategia detalla que el año pasado observaron que el beneficio de los índices de bolsa con criterios sostenibles era entre el 2% y el 6% superior al de los no sostenibles.

La gestora ha definido un protocolo para dibujar su universo de inversión. El método empieza por identificar a las compañías, analizar sus objetivos y su modelo de gestión. Además, según Gómez-Reina, el grupo tiene una política definida de no invertir ni hacer negocio con empresas de armamento, ni con los sectores que tengan controversias severas con la ONU, por lo que estas compañías quedan excluidas de su cartera. Una vez que han invertido en una empresa, BBVA AM se compromete a participar activamente en las juntas de accionistas en nombre de sus clientes, de manera que puede influir en aspectos relevantes de la actividad y contribuir en la mejora de su gestión sostenible.