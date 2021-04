Canarias reclama a la Unión Europea no perder tiempo y alcanzar un acuerdo cuanto antes en torno al certificado para transitar con seguridad por el espacio europeo a fin de contar con una política de movilidad segura y consensuada para que, junto a la extensión de la vacunación, se facilite al máximo la recuperación económica a través de la llegada de turistas nacionales y extranjeros a las Islas. Si se inmuniza a un 70% de la población en verano y se viaja con el certificado, Canarias podría recuperar hasta el 70 o el 80% del turismo perdido como consecuencia de la pandemia, incluso antes de acabar el año si se recuperan los mercados en la temporada de invierno.

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, intervino ayer de forma telemática en la asamblea general de la Comisión de Islas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), que se celebra anualmente, a la que fue invitado a participar en la ponencia sobre turismo junto a regiones como Baleares, Islas Jónicas (Grecia), Chipre y Guadalupe. Torres relató el golpe que ha supuesto la pandemia del Covid para el principal sector de la economía isleña, con un descenso del 70% en la llegada de turistas ya que se pasó de los más de 15 millones registrados en 2019 a 4,8 millones en 2020, buena parte de ellos antes del estado de alarma en marzo.

Torres prevé la gran recuperación del sector y de la economía de las Islas en 2022 si la estrategia de vacunación se cumple en los plazos previstos y los turistas pueden viajar sin contratiempos. Para Torres todas las esperanzas en la recuperación de los flujos turísticos están puestas en la vacunación, “cuyo ritmo esperamos y deseamos que se acelere en las próximas semanas”, si bien se felicita por la “progresión en Reino Unido, nuestro principal país emisor de turistas, algo que nos invita al optimismo”. Según las previsiones del Gobierno de Canarias, si se alcanza la inmunidad de grupo en este verano, para noviembre y diciembre de este año los indicadores apuntan a una recuperación turística de entre el 70 y el 80% respecto a 2019.

Conectividad aérea

Durante la asamblea general, el presidente canario destacó, además, que resulta vital que la conectividad aérea se recupere una vez se controlen los contagios y se intensifiquen los porcentajes de vacunación, así como que la UE al final alcance un acuerdo y unifique criterios sobre el certificado digital europeo. Esta vía, aún no consolidada, debe permitir la restauración gradual de la libre circulación dentro de la Unión Europea y desde países de la OCDE, donde se halla Reino Unido. A su juicio, y según remarcó en su intervención, “esto resulta clave”, y también que no se grave al queroseno a archipiélagos o territorios alejados que dependen del turismo como Canarias.

“Hay una importante bolsa de demanda de viajes ahora reprimida y, más que nunca, la coordinación europea es crucial para la recuperación de la movilidad”, señaló Torres. A su juicio, para la reactivación económica es importante establecer un enfoque común en la supresión gradual de las restricciones y la relajación de las medidas actuales; garantizar una mayor coordinación; poner en marcha el certificado digital con las máximas garantías, y acelerar la adquisición y distribución de las vacunas anticovid.

El jefe del Ejecutivo regional explicó que los dos archipiélagos españoles, Canarias y Baleares, han sido las comunidades autónomas del país más afectadas por la crisis económica, razón por la que han sido los territorios que más ayudas directas recibirán para sus sectores productivos del paquete de 7.000 millones aprobado por el Gobierno de España. En concreto, los archipiélagos recibirán 2.000 millones.

La CRPM es una asociación constituida por 150 regiones de 24 países (miembros y no miembros de la UE) que representa a 200 millones de personas.

Laya: “El certificado de vacunación estará listo en junio”

El certificado de vacunación europeo que facilitará los viajes de personas ya vacunadas estará previsiblemente listo para el mes de junio con el objetivo de recuperar la movilidad este verano, aseguró ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. “El procedimiento de aprobación del certificado que impulsamos en la UE y la OCDE se espera que esté aprobado en junio”, afirmó la ministra, quien precisó que “una cosa es su aprobación y otra cuándo cada país lo irá aplicando”. González Laya subrayó que España “impulsa y apoya” la puesta en marcha de un certificado europeo de vacunación cuyo objetivo es “facilitar el retorno a la movilidad segura y ordenada, con respeto a las reglas de privacidad, que respete los derechos de los ciudadanos y que facilite la movilidad, no que la permita o impida”. Se trata, explicó, de reconocer de manera oficial el “riesgo menor” que supone una persona ya vacunada”, lo que “no quiere decir que las personas no vacunadas no puedan moverse, podrán ejercer su derecho a la movilidad pero sometidos a unas condiciones diferentes”. El certificado deberá ser “respetuoso con los derechos individuales” y se irá “acomodando cuando haya una inmunidad colectiva en la ciudadanía”.