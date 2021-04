Los dos socios del PSOE en el gobierno del Cabildo de Tenerife, Ciudadanos y Sí Podemos, exigieron ayer que Jorge Marichal, presidente de las patronales hoteleras nacional y de la provincia tinerfeña, abandone la presidencia de la aerolínea Canarian Airways y la vicepresidencia segunda del consejo de administración de la empresa pública Turismo de Tenerife, dependiente de la Corporación insular. Lo hicieron al considerar “no adecuado” que un condenado por fraude fiscal como Marichal represente a una empresa que va a recibir fondos públicos del Cabildo y a otra vinculada de forma directa con la administración insular.

Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y coordinador de Ciudadanos en Canarias, entiende que Jorge Marichal debe “dar un paso a un lado” en la presidencia de la aerolínea y la vicepresidencia de Turismo de Tenerife. “No quiero interferir en dos empresas cuyos responsables tienen que ser los que adopten las decisiones pero mi opinión es que después del fallo judicial, Marichal debe renunciar a esos cargos”, detalló Arriaga, quien aclaró que en cualquier caso deben ser la aerolínea y Ashotel, que es la que pone a Jorge Marichal como vicepresidente segundo de Turismo de Tenerife, los que “adopten esta decisión”.

Sí Podemos Canarias, que apoya al Gobierno insular del socialista Pedro Martín aunque sin formar parte de él, es más contundente que Ciudadanos. “Reclamamos la dimisión urgente de Jorge Marichal de su puesto al frente de la aerolínea, en la que el Cabildo de Tenerife tiene interés en participar, así como de su puesto como vicepresidente segundo de Turismo de Tenerife, que es una empresa enteramente pública”, reclamó María José Belda, consejera de Sí Podemos Canarias en el Cabildo. Belda defiende que “una persona que esté condenada por defraudar a la hacienda pública no puede, de ninguna manera, liderar un proyecto participado, en parte, con dinero público, por lo que nos oponemos rotundamente a que Jorge Marichal siga al frente de Canarian Airways y en Turismo de Tenerife”.

Sí Podemos Canarias aclara que en caso de que Jorge Marichal no dimita y pretenda seguir vinculado a la compañía Canarian Airways, el grupo reclamará al Cabildo de Tenerife que “paralice inmediatamente su posible participación en esta aerolínea, puesto que los fondos de las arcas públicas no pueden ir a empresas presididas por personas corruptas o defraudadoras de la hacienda pública, sea quien sea”. “Desde el momento en que fue conocedor de la sentencia, Jorge Marichal debió dimitir. No se puede depositar confianza alguna en alguien que ha ocultado durante tanto tiempo una condena como ésta”, concluyó Belda.