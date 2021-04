La Agencia Tributaria prevé realizar 959.338 declaraciones en Canarias durante la Campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 que arranca este miércoles 7 de abril. Suponen un 3,7% más que las que se realizaron en la campaña anterior, un incremento producido, entre otros factores, por la obligación de presentar la declaración de los trabajadores que se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que hayan ingresado más de 14.000 euros anuales al ser considerado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un segundo pagador.

Hacienda espera que la recaudación que se realizará a través de esta campaña en el Archipiélago también se incremente un 5,4%, hasta los 459 millones, una subida que también está relacionada con las menores retenciones que se les han realizado a los contribuyentes que el año pasado estuvieron en ERTE y que ahora deberán ajustarse. Así lo explicó el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, quien detalló que a nivel nacional se prevé que el número de declaraciones a ingresar alcance los 5,9 millones, un 5,7% más que el año anterior, como consecuencia de la generalización del sistema de ERTE, ya que “en un número elevado de estos contribuyentes las retenciones que se les ha practicado por parte del SEPE parte de cero”, por lo que son menores de la que se le hubiera practicado si solo hubiera tenido un único pagador.

Por provincias, en Las Palmas la Agencia Tributaria estima 502.784 declaraciones (+3,6%), ingresar 239 millones (+3,4%) y devolver 269 millones (-1,3%); mientras que en Santa Cruz de Tenerife se prevén un número menor de declaraciones, 456.554 (+3,9%), ingresar 210 millones (+7,8%) y devolver 234 millones (-1%).

La campaña de la Renta que arranca este miércoles está marcada por la aplicación de los ERTE el pasado año, una situación en la que se han visto afectados 232.021 trabajadores en Canarias a lo largo de toda la crisis sanitaria. Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento al trabajo sujeto al IRPF. Sin embargo, no todos los que han visto suspendido su contrato de forma temporal tienen la obligación de presentar la declaración de la renta, solo aquellos que hayan percibido más de14.000 euros al año, si el importe obtenido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros. De esta manera, entre los afectados por un ERTE habrá contribuyentes que no tengan que presentarla, trabajadores que deban hacerlo pero que ya tenían la obligación de realizarla en años anteriores, mientras que unos 30.000 afectados por ERTE en Canarias tendrán que presentarla este año cuando no tuvieron que hacerlo el año pasado.

La Agencia Tributaria ha informado de que realizará un envío masivo de cartas para informar a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la Campaña de Renta anterior su obligación de hacerlo este año. El número asciende hasta los 327.000 en toda España.

Para aquellos contribuyentes afectados por un ERTE que obtengan una declaración positiva, es decir que tengan que abonar dinero a Hacienda, este organismo les permitirá fraccionar sin intereses el pago durante seis meses. Una fórmula a la que según Gascón prevén que se acojan la mayor parte de estos 327.000 declarantes.

Otro problema con el que se pueden encontrar los trabajadores en ERTE es haber recibido abonos indebidos por parte del SEPE. El director de la Agencia Tributaria apuntó este miércoles que el SEPE esta revisando los casos en los que se han producido pagos excesivos para solicitar el reintegro. Asimismo, también está trasladando a la Agencia Tributaria la información de esos errores para que sean tenidos en cuenta en la declaración.

De esta manera, Gascón especificó que pueden darse tres supuestos. El primer de ellos es que el perceptor tenga la información actualizada y haya realizado ya el reintegro al SEPE de las cantidades cobradas indebidamente, por lo que no existiría ninguna dificultad a la hora de hacer la declaración. En el caso de que el declarante conozca ya la cantidad cobrada de forma errónea, pero todavía no haya realizado la devolución, Gascón recomienda “declarar lo correcto como si ya hubiera reintegrado la cantidad que tiene que pagar, incluso aunque no haya recibido notificación del SEPE sobre el procedimiento de reintegro”. Si el declarante no es consciente del error en los pagos o no conoce con exactitud el importe de lo cobrado de más, Gascón aconseja “esperar a que la información se actualice”, ya que aseguró que la Agencia Tributaria está a la espera de que el SEPE les transmita ficheros con más información por lo que “hay posibilidades de que esa persona conozca dentro de unos días el importe correcto de lo que tiene que declarar”.

El director de la Agencia Tributaria aseguró que el envío de información no se ha visto comprometido por el ciberataque que sufrió el SEPE hace unas semanas y que mantiene todavía bloqueados algunos de sus servicios, por lo que insistió en que la próxima semana la información podría estar actualizada a falta de algunos “flecos”, pero recalcó que esperan tener toda la información correcta antes de que finalice la campaña.