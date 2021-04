El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife –Sí Podemos Canarias– exigió ayer la desvinculación “urgente e inmediata” de Jorge Marichal del proyecto de Canarian Airways, la aerolínea promovida por el presidente de Ashotel y el empresario Óscar Trujillo, dueño de One Airways, para la que el Cabildo de Tenerife ha comprometido 700.000 euros. El partido morado, el más firme defensor de la participación del Cabildo en el proyecto de Marichal y Trujillo para la creación de la compañía aérea, es así el primero en exigir la salida del hotelero de la iniciativa.

“Nuestro grupo ha defendido su creación [la de la aerolínea] junto a la obligatoriedad del servicio público de transporte aéreo” pero “nunca apoyaremos que el dinero de las arcas públicas vaya a las manos de quien no cumple sus obligaciones tributarias”, adelantó el partido en su cuenta de Twitter.

Canarian Airways tiene como operador aéreo a One Airways, la empresa de Trujillo. Sin embargo, One Airways no tiene ni el certificado de operador aéreo ni la licencia de explotación necesarios para volar con un Airbus, que es el avión con que pretenden conectar las Islas con hasta siete destinos europeos, entre ellos Cardiff, Glasgow y Berlín. Tampoco tiene registrada la marca en la oficina de patentes. La intención de los promotores de Canarian Airways era empezar a vender billetes en la primera quincena del mes pasado, pero no cumplieron el plazo. En principio querían volar desde junio pero lo han retrasado, de momento, para julio.

La condena a Marichal le prohíbe obtener ayudas o subvenciones públicas y disfrutar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social. La entrada del Cabildo tinerfeño en Canarian Airways no sería una ayuda en sentido estricto, sino una participación en el accionariado, con lo que sí supondría la transferencia de fondos públicos a la iniciativa privada.