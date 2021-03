Hablar de la historia del ron en Canarias es hablar de Artemi. Fundada en 1940 por Felipe Quintana Domínguez, la marca apuesta por mantener y respetar una cultura que se remonta desde el siglo XV hasta la actualidad. Artemi es uno de los principales productores de ron en Canarias y, con sus más de 70 años de dedicación a la producción de ron y licores, es el número uno con productos tan conocidos como su Ronmiel Indias o Ronmiel Artemi, entre otros.

Artemi cuenta en la actualidad con cerca de 40 productos en el mercado, que van desde una completa gama de rones hasta una cuidada selección de licores y cremas. Pero, si tenemos que hablar de sus productos estrella, estos son sin ninguna duda sus Ronmiel Artemi y Ronmiel Indias.

Ronmiel Artemi combina a la perfección el sabor tradicional del ron con un toque de miel, dando como resultado un producto único y delicioso. Este licor tan típico en Canarias es el líder indiscutible del mercado con más de un 30% de cuota, lo que le convierte en el favorito no solo del consumidor nacional sino también del extranjero. Ronmiel Artemi se elabora mediante la destilación de distintos destilados y aguardientes, a los que se les añade miel de abeja y extractos aromáticos naturales. Su proceso tradicional de elaboración hace de este ron una bebida de gran calidad, muy suave y agradable al paladar, perfecto para consumir como aperitivo y digestivo, preferiblemente frío. Ronmiel Indias es el ronmiel que han tomado los canarios desde siempre, es parte de la historia y tradición de las islas: una marca que no solo ha formado parte de los hogares canarios, sino también de su vida, de su día a día. Ronmiel Indias no es un ron cualquiera, es el ronmiel de los canarios y se elabora a partir de ron añejo y miel seleccionada de abeja. Su receta parte de la destilación de aguardientes y destilados de diferentes orígenes, que después se envasan en barricas de roble americano. Las técnicas tradicionales empleadas en su elaboración hacen de él un producto perfecto como aperitivo, digestivo e incluso como postre. Destilerías Arehucas adquiere Artemi en Julio 2005 pero no es hasta el pasado 30 de septiembre de 2020 que Artemi se fusionó con Ron Arehucas, marca líder en las islas. Con esta fusión grupo Arehucas no solo logrará ser aún más líder en el mercado de ron en Canarias, sino que supondrá una optimización de la dirección de las actividades de ambas marcas además de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de recursos. En definitiva, una mejor gestión y ordenación a todos los niveles: directivo, productivo, económico, financiero y comercial.