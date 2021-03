Canarias cuenta con los coches más antiguos del país, solo superada por las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. La edad media de los vehículos que circulan por las Islas es de 13,8 años, mientras que la media nacional se sitúa en los 13,2 años, según datos de Faconauto, la Patronal de Concesionarios de Automoción de Canarias.

La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles, Fredica, presentó ayer un plan para la renovación del parque automovilístico a la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla. La principal demanda de este plan es la reducción fiscal del 9,5% al 8% para coches de menos de 11 CV (caballos de vapor) fiscales y del 15% al 13,5% para vehículos con más de 11 CV fiscales, durante al menos dos años.

Rafael Pombriego, presidente de Fredica, achaca el envejecimiento del parque automovilístico a que Canarias “tiene un poder adquisitivo más bajo que el resto del estado” por lo que “la renovación de los vehículos es mucho más lenta”. Esta circunstancia se aumenta con la paralización de las ventas durante el 2020. “Tanto la crisis actual como la vivida en 2008 han sido determinantes para paralizar la renovación del parque”, asegura Pombriego.

Durante el 2020 el mercado automovilístico cayó un 50%. Manuel Sánchez, presidente de Facauto, atribuye este retroceso a la falta de capacidad crediticia, “los despidos y los ertes han hecho que las financieras se muestren reticentes”. El presidente de Faconauto augura que “hasta que no se reactive el turismo, no será posible la renovación, aunque destaca la importancia de “electrificar e hibridar la flota”, además destaca que “hay que asumir una reducción del parque en función de un aumento de su calidad”.

El envejecimiento de los vehículos acarrea un impacto medioambiental y de seguridad vial. “Tanto por los niveles de emisiones como por el consumo” indica el presidente de Fredica. El plan presentado se encamina hacia un parque más descarbonizado.

“Es necesario renovar el parque, no solo por la contaminación, sino por la seguridad”, apunta Sánchez. “El impacto en la vida y la gravedad de los accidentes se reduciría”, porque según indica, “la seguridad pasiva de cualquier vehículo actual, por muy baja que sea su gama, es mucho mejor que la de uno de hace quince años”.

Faconauto también está trabajando con el Gobierno de Canarias, para elaborar un plan que promueva la renovación del parque, y con el Gobierno de España, en el programa Moves III, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Los vehículos están envejeciendo, no solo en Canarias, sino en toda España” anuncia Sánchez.

Desde Faconauto plantean que no haya distinción tecnológica en las ayudas para la compra de vehículos. “Hay que apostar por los coches menos contaminantes, pero no son accesibles para la economía de los canarios”. El presidente de Faconauto indica que el precio inicial de los vehículos eléctricos oscila entre los 25 y 30 mil euros, mientras que el de los coches térmicos es de unos 10 o 12 mil, “ un plan que no tenga en cuenta esto no sería efectivo”.