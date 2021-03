Juan Manuel Santos (Adeje, 1967) fundó hace 25 años en Tenerife Explotaciones Jordán. Lo que nació como un pequeño negocio en un cuarto cedido por su madre, se ha convertido en la mayor empresa de máquinas expendedoras de tabaco de toda España. Actualmente, controla el 30% del mercado en Canarias de forma directa. Explotaciones Jordán tiene un capital 100% canario y es líder en el Archipiélago desde hace años, pero con la absorción en plena crisis de otras cuatro empresas vinculadas al sector, ahora es la compañía con mayor número de este tipo de máquinas de vending a nivel nacional.

¿Cómo ha afrontado este último año de crisis debido a la pandemia?

Es una crisis a nivel mundial y a nosotros, los canarios, nos afecta con más dureza. Me vi obligado a realizar un ERTE de la mitad de la plantilla y no me gustaría volver a pasar por esos días. Tenía que elegir quien se quedaba para trabajar. Por suerte, todos los empleados hicieron que todo fuera más fácil. Los que se quedaron trabajando salían a la calle, aun sabiendo que era un riesgo para su salud y los que se quedaron en casa se preocupaban diariamente de cómo iba todo. Me marqué como objetivo durante esos días tan duros reincorporar a toda la plantilla lo antes posible. Afortunadamente a día de hoy aunque la crisis me sigue afectando con una reducción de un 35% de las ventas tengo incorporado al 100% de mi plantilla.

¿No se ha recuperado la facturación después del confinamiento?

La venta de tabaco ha decaído en los últimos años y en estos últimos meses se ha acrecentado por la crisis. Hay zonas en las que la bajada de las ventas se ha notado con más dureza. En zonas turísticas podríamos hablar de una reducción de casi un 35% de nuestra facturación, sin embargo en zonas locales y metropolitanas la bajada solo ha sido de un 20%. A día de hoy aunque no estemos en un confinamiento, la crisis sanitaria, social y económica en la que nos encontramos es palpable también en nuestro sector.

¿Por qué decide ampliar su negocio adquiriendo cuatro empresas en este momento de crisis?

Soy de la idea de que quiero seguir hacia adelante con mi empresa, lo que me lleva a querer aprovechar cualquier oportunidad de negocio que surja. La adquisición de una empresa está dentro de esas oportunidades, aunque a veces es muy complicado ya que hay varios factores a tener en cuenta, uno al que le doy mucha importancia es la de mantener toda la plantilla.

¿Vio una oportunidad con estas adquisiciones?

Afortunadamente tenía buena relación con estas empresas ya que colaborábamos de forma directa. Cuando los socios decidieron vender, además de ver una oportunidad, sentí una obligación de adquirirlas ya que había muchos puestos de trabajo en juego. Con estas adquisiciones nos posicionamos como líderes en España con el mayor número de máquinas expendedoras de tabaco. Trabajamos de forma directa en las islas de La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Tenerife a través de nuestra marca Grupo Integral Tabaco (GIT). En 25 años hemos experimentado tres crisis y en todas ellas hemos sabido adaptarnos a las circunstancias. Sabemos que nuestro negocio cuenta con la ventaja de que el cliente no tiene que realizar ninguna inversión para dar un servicio, al contrario, recibe una remuneración acorde con sus ventas.

¿Cree que aumentará también esa oportunidad de negocio en esta crisis?

Cada año la gente prioriza más las inversiones que realiza y creo que la gestión propia del tabaco no está dentro de esas prioridades. El tabaco es un producto que supone un gasto importante y el margen de beneficio que deja no es muy alto, si a esto le añades la compra y el mantenimiento de la máquina no se presenta como un negocio muy atractivo. Por una parte puede que estas circunstancias ayuden a aumentar los puntos de venta pero también hay que tener en cuenta que se ve mermada por la parte en la que muchos negocios han cerrado.

¿Han tenido que retirar de manera definitiva muchas máquinas?

Hemos retirado en esta crisis al menos el 10% de los que teníamos instaladas.

Explotaciones Jordán cumple este año su 25 aniversario, ¿cómo ha conseguido diferenciarse de sus competidores?

Creo que todas las empresas del sector tenemos claro que estamos en constante cambio, no solo a nivel fiscal sino de leyes y que cada vez el cliente demanda un mejor servicio. Teniendo en cuenta este último factor, entre mis objetivos estaban apostar por las mejoras en las máquinas, con los últimos sistemas de pago, tener un servicio técnico propio para darle solución al cliente a la mayor brevedad, disponer de una gran variedad de productos y sobre todo contar con el gran equipo humano que conforma Explotaciones Jordán.

Una de las principales diferencias es su apuesta por aportar información detalla de la venta a sus clientes, ¿cómo se consigue?

Es uno de los pilares que siempre he querido transmitir, la transparencia. Es tanta la importancia que le doy que recientemente he adquirido una empresa, de Desarrollo e Innovación de Software, con la que había realizado las mejoras de todo el programa de vending y contabilidad con el fin de que se cumplieran los parámetros que me han exigido en los certificados de consultoría. Mi objetivo es que todo lo que llega al cliente sea lo más sencillo y claro posible. No hay cosa que deteste más que la mentira y la decepción y por eso le doy tanta importancia.

¿Existe diferencia en el trabajo que realiza en La Gomera y El Hierro respecto al de las islas capitalinas?

La doble insularidad por supuesto que supone un gasto añadido y lo asumo sin que tenga ninguna repercusión en los clientes, ya que no podemos permitir que se de un trato diferente a ninguna de las islas. Personalmente, me considero un enamorado de La Gomera y El Hierro y agradezco el trato que siempre me han brindado en cada una de mis visitas.

¿Qué saca en claro del pasado 2020?

Me ha servido para comprobar la generosidad de Canarias. Durante la pandemia seguimos trabajando y cada día era una incógnita de lo que nos deparaba, permisos para circular, cambio de leyes, pero sobre todo el uso de las mascarillas. Gracias a pequeñas empresas, como el Kilo en Valle San Lorenzo, que con una llamada nos facilito de forma desinteresada mascarillas para los trabajadores. Para mi todos los trabajadores que se mantuvieron al pie del cañón durante esos meses tan duros son unos héroes.

¿Cuál es la receta para salir de esta crisis?

No creo que haya una fórmula mágica, solo ponernos a disposición de la ciencia y los profesionales. Tenemos que poner todos nuestro granito de arena porque de esta solo se sale remando en la misma dirección. Debemos de pensar en nuestros mayores que son los que más les afecta esta pandemia y también en nuestros jóvenes sobre el futuro tan incierto que les espera. Por eso, cuanto antes podamos salir de todo este mal sueño, antes podremos recuperarnos.