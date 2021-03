Las cuatro patronales turísticas canarias han activado la iniciativa "Cumpliómetro 2021" para animar a los ayuntamientos a adoptar medidas de alivio fiscal para el sector, pues lamentan que sólo 4 de los 47 municipios en que estas organizaciones tienen asociados han bonificado o exonerado impuestos y tasas. Ashotel, FEHT, Asofuer y FTL han publicado la iniciativa este lunes en el marco de la campaña "#salvemoselTURISMOcanario", y con ella se trata de poner en marcha una herramienta "viva" que permite visualizar las medidas adoptadas por cada ayuntamiento para rebajar la presión fiscal que soportan las empresas turísticas durante esta etapa de pandemia.

Con el objetivo de ser transparentes esta especie de barómetro recoge datos de los municipios en los que las patronales tienen asociados, por lo que no están representados todos los ayuntamientos canarios, precisan las organizaciones en un comunicado.

El objetivo del Cumpliómetro 2021 es, por una parte, visibilizar qué consistorios se han significado con exoneraciones y bonificaciones tributarias al sector turístico y, por otra parte, ser una herramienta que motive a hacer lo mismo a aquellos otros ayuntamientos que aún no hayan adoptado medidas de este tipo.

Se trata de reflejar a modo de semáforo (verde, ámbar y rojo) el lugar en que se sitúa cada municipio con respecto a las citadas medidas de rebaja fiscal, tan demandadas por el sector desde el inicio de la pandemia, especialmente en lo referido a las tasas de servicios que llevan casi un año sin prestarse, como puede ser la recogida de basura.

Y no se prestan, en primer lugar, debido al cierre empresarial obligado durante el primer confinamiento y, en segundo lugar, al cero turístico que ha continuado en los sucesivos meses por las numerosas restricciones del mercado, añaden.

Esta situación ha provocado que ni el 30% de la planta alojativa y empresas turísticas de las islas esté abierta y la que se ha arriesgado a abrir cuenta, mayoritariamente, con unos bajísimos índices de ocupación.

"El Cumpliómetro 2021, al igual que la propia campaña '¡Vengo a cobrar!', no es un chantaje a las administraciones locales, como ha asegurado algún que otro alcalde canario en los últimos días. El fin de la herramienta no es otro que realizar un ejercicio de transparencia que sirva de ejemplo para aquellas corporaciones que aún no han adoptado medidas al respecto", agregan.

La herramienta está viva y podrá irse completando con la suma de las medidas que adopten todos los ayuntamientos canarios, los cuales podrán comunicar directamente a través de la web de esta iniciativa sus novedades sobre bonificación o exoneración de tasas y otros impuestos a las empresas turísticas.

Los criterios de baremación son el rojo para los ayuntamientos que no han adoptado ningún tipo de medidas de rebaja o exoneración fiscal desde el inicio de la pandemia en relación el sector turístico y el ámbar para los que modificaron cualquier tributo en 2020, que diera ayudas directas en el anterior ejercicio o que bonifique para 2021 cualquier otro tributo de menor impacto para el sector turístico, como el IVTM, la plusvalía, tasa de terrazas, vados o licencias de apertura.

Se asigna también una estrella cuando concurra más de una medida de este grupo de tributos de menor impacto.

En verde sitúa a los ayuntamientos que hubieran bonificado alguno de los siguientes tributos para este ejercicio 2021, que corresponde a los de mayor impacto para las empresas turísticas por el importe que les supone.

Según estos criterios, actualmente solo son de color verde los ayuntamientos de Adeje, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que han aprobado medidas de alivio fiscal para este ejercicio.

En el color ámbar se sitúan 12 de los 47 municipios referidos en el Cumpliómetro 2021.

Son aquellos que adoptaron medidas durante 2020 pero no continuaron su aplicación este año, igual o más difícil para los equilibrios financieros de las empresas, o que han rebajado tributos de menor impacto para la cuenta de resultados del sector.

Son los siguientes: Yaiza, Tías, San Bartolomé, Arrecife, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Barlovento, Puerto de la Cruz, Garachico y Arona.

Finalmente, en color rojo están los 31 municipios restantes: Antigua, La Oliva, Pájara, Puerto de la Rosario, Haría, Teguise, Tinajo, Telde, Santa Lucía de Tirajana, Mogán, Agaete, Valle Gran Rey, Hermigua, Tazacorte, Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, Breña Baja, Vilaflor, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, Los Realejos, La Orotava, Güímar, Guía de Isora, Granadilla de Abona, Buenavista del Norte y Arico.