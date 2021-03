CaixaBank, dirigido por Gonzalo Gortázar, ha sido reconocido como ‘Banco Modelo del Año en la categoría de Préstamos Hipotecarios’ en los premios Model Bank de la empresa global de consultoría y análisis Celent.

Los Model Bank Awards de Celent reconocen desde hace 14 años las mejores prácticas en el uso de la tecnología en el sector bancario global. Los ‘Bancos Modelo’ son elegidos entre aquellos que han presentado iniciativas que han demostrado un claro beneficio para el negocio de la entidad, un alto grado de innovación y la excelencia de la tecnología y su implementación. En esta ocasión, la organización ha recibido más de 160 candidaturas de cerca de 90 entidades financieras.

Los jueces han reconocido la innovación y la apuesta por la digitalización de Mortgage Now, el servicio de solicitud de hipotecas online para no residentes en España de HolaBank, el programa de CaixaBank dirigido a la comunidad internacional. Los consultores destacan además que el banco ha sido capaz de implementar esta tecnología en el ámbito hipotecario en plena pandemia de la Covid-19, superando también barreras geográficas.

Servicio pionero

Con el lanzamiento de Mortgage Now por parte de HolaBank en febrero de 2020, CaixaBank se convirtió en el primer banco español en ofrecer a los no residentes en España y a los intermediarios inmobiliarios internacionales, un servicio para clientes y no clientes para solicitar hipotecas desde su país de origen, a través de un sistema cien por ciento digital, seguro y con una respuesta de viabilidad en 48 horas.

La plataforma de Mortgage Now recoge los listados de la documentación personalizada según país y tipo de ocupación en el idioma del cliente, y permite registrar la documentación requerida para el estudio de la hipoteca, sin necesidad de traducirla al castellano. Además, dispone de un espacio privado para intermediarios inmobiliarios que pueden gestionar todas sus solicitudes con la garantía de una rápida respuesta de viabilidad, según informa en una nota.