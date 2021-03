Canarias es la segunda comunidad autónoma con más ocupación de turismo rural en Semana Santa con un 85%, solo por detrás de Madrid (96,4%), según datos del portal Casasrurales.net abarcando desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

En el conjunto del país, la ocupación a día de hoy se sitúa cerca del 76% (75,22%), un nivel similar al del año pasado --en torno al 78%-- cuando, por estas mismas fechas en 2020, no se esperaba el aluvión de cancelaciones que se aproximaban debido al estado de alarma.

"Este año existe cierto optimismo en el sector y aún existiendo restricciones de movilidad entre comunidades, muchos son los que se decantan por disfrutar del turismo rural dentro de su misma comunidad o provincia", han indicado desde el portal.

Por comunidades, a tres semanas de Semana Santa, País Vasco ocupa la tercera posición (84,81%) y en la cola se sitúan cerrando la lista Galicia (66,07%) y La Rioja (64,34%).