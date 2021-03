El Gobierno de Canarias se plantea como objetivo cubrir el 80% de la demanda con energía fotovoltaica, lo que implicaría una inversión de 8.000 millones de euros frente a los 20.000 millones que requeriría alcanzar el 100% del abastecimiento. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, presentó ayer en el Parlamento de Canarias estudios sobre el autoconsumo fotovoltaico en edificaciones, almacenamiento energético y vehículo eléctrico.

La Consejería calcula que lo más óptimo es instalar placas solares para cubrir el 80% de la demanda, lo que supondría un ahorro de 253 millones al año. Si bien, apuntó que llegar al 100% del suministro no se puede garantizar, pese a las horas de sol anuales. Además, ese nivel de cobertura requiere de una inversión mucho más potente y supondría un ahorro anual de 305 millones.

El consejero indicó que han diseñado varias estrategias, de manera que si hay que actualizar los procedimientos no será necesario recurrir a una modificación total. Valbuena señaló que el hidrógeno verde, cuyo estrategia de implantación espera culminar este año, es imprescindible para hablar de democratización energética. El hidrógeno verde puede ser el núcleo esencial para la movilidad en el transporte pesado, guaguas y camiones, y no tanto para el vehículo particular, añadió Valbuena. Al respecto, detalló que cuando se logre renovar todo el parque de vehículos del Archipiélago y se sustituyan por eléctricos se estima que la demanda energética actual se incrementaría en casi un 30%.