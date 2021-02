Hay problemas en el eje Fuerteventura-Lanzarote.

También hace falta reforzarlo mucho. Están hechas las partes del norte y el sur, pero está por resolverse ese tramo en Fuerteventura, de unos 30 kilómetros. Obviamente, las instituciones quieren lo mejor para su pueblo, y plantean alternativas que a veces se pueden hacer y a veces no. Red Eléctrica no puede hacer lo que quiera, porque la planificación es vinculante. Es decir, nosotros no podemos poner un apoyo si no está en la planificación. Y si una vez pintado resulta que lo queremos por aquí, pues hay que ir al Ministerio y a la CNMC. Algo que piden muchos alcaldes es el soterramiento, que está prohibido salvo para zonas semiurbanas o urbanas. Instintivamente puede pensarse que es más ecológico, pero todo lo contrario. Los apoyos y las líneas de una infraestructura aérea se pueden desmontar y el paisaje se queda como estaba. Y es menos contaminante porque no necesita conductores o aislantes, como en el caso del suelo, que luego quedan ahí para toda la eternidad. El soterramiento tiene sentido, por ejemplo, en Chira-Soria, donde parte se ha soterrado. Es un espacio natural y tiene sentido, pero en otros sitios no lo tiene, hasta el punto de que incluso es perjudicial.