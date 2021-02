El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado en el Senado la equiparación de las pensiones no contributivas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para saldar “una deuda histórica” con toda una generación, principalmente mujeres. Clavijo destacó que “trabajaron toda su vida en el campo o en la asistencia doméstica” y, sin embargo, “nunca cotizaron porque no las dejaron y ahora, al final de sus vidas se ven obligadas a vivir con algo más de 400 euros al mes”.

El nacionalista y expresidente canario recordó que en las Islas más de 42.000 personas, principalmente mujeres, reciben como único ingreso, “con el que en muchas ocasiones siguen sosteniendo a todas sus familias”, la pensión no contributiva. Asimismo, destacó que su actualización progresiva forma parte del programa electoral de los grupos que sustentan al Gobierno central, por lo que no había “excusas para no apoyar esta iniciativa”.

Por ello, reprochó al PSOE que votara en contra de la iniciativa y señaló que, una vez más, estamos ante “una oportunidad perdida” que hubiese permitido “dar un paso de gigante hacia la igualdad y sobre todo resarcir a toda una generación de mujeres luchadoras”. En su opinión, los socialistas “se han retratado, quedándose solos en un asunto en el que no deberían estar por encima de las miles de personas que viven a día de hoy con poco más de 400 euros al mes después de trabajar toda su vida, ni los colores políticos ni los intereses partidistas”.