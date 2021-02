La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Maprfe celebrarán la Tercera Edición de Boxlab 4.0, la aceleradora especializada y pionera en España en impulsar el desarrollo y la validación en el mercado de productos tangibles. Dentro de este marco, el próximo 25 de febrero tendrá lugar una Jornada virtual sobre los beneficios y la naturaleza del crowdfunding. Durante la misma, será Rubén Rubiales, CEO y fundador de Lesielle, el encargado de contar su caso de éxito. Un encuentro que permitirá analizar las ventajas y oportunidades que se desprenden del crowdfunding como herramienta que permite validar los productos de manera directa con el consumidor final.

Boxlab 4.0, campañas de crowdfunding que funcionan

Arrancar una campaña de crowdfunding implica recorrer diferentes etapas hasta que se lleva a cabo la validación del producto en el mercado. El diseño de estrategia, el afianzamiento de la marca y la implantación de la tecnología para llevar a cabo la mejora de la parte operacional, entre otros.

La Jornada contará con la partición de Ángel González, miembro del grupo de 25 expertos de alto nivel que asesoran a la Comisión Europea de Crowdfunding. Además de ser el fundador de Universo Crowdfunding, también es uno de los mentores de Boxlab 4.0. Su excelente conocimiento en este campo permitirá a los proyectos seleccionados sumergirse en una experiencia de dimensiones únicas.

Durante la jornada, tres de las empresas que participaron en la 2ª Edición de Boxlab 4.0 narrarán su experiencia y compartirán su aprendizaje con todos los asistentes. Transmitiendo diferentes tips que les han permitido superar las diversas etapas hasta consolidar su proyecto.

Lesielle, un producto que piensa en las personas

Rubén Rubiales, fundador y CEO de Lesielle, será el caso de éxito sobre el que se vertebrará toda la jornada. Rubiales compartirá con todos los asistentes su experiencia como emprendedor al frente de Lesielle. Un proyecto que nació en el año 2016 y que inauguró y desarrolló el concepto de cosmética adaptativa. Una nueva generación de cosmética personalizada que evoluciona a tiempo real con la piel del cliente. A partir de un revolucionario gadget que permite escoger tanto la base como el activo, de acuerdo con el estado de nuestra piel. Ofreciendo al usuario una solución inmediata para cubrir con todas sus necesidades.

El innovador concepto de Lesielle le sirvió para alzarse con el premio The Best of The Best de los Cosmoprof Awards 2018, el premio más importante de la industria cosmética mundial. Además de muchas otras distinciones, como el ganador del Premio Andaluz de Innovación de 2017 y el ganador de los Premios Andalucía Emprende 2018, entre otros.

Rubén Rubiales, junto a su equipo, se apoyó en las ventajas que ofrece el crowdfunding para llegar al mercado y validar el producto en el mismo. Convirtiéndose en un éxito en recaudación apenas unas horas después de su lanzamiento.

Productos que inspiran

Los proyectos de la segunda Edición Boxlab 4.0 liderados por Nathalie Leturcq, Patricia Díaz y Alfonso Romera, de El herbario sobre tela, Lapoeta - Colección Vive y Aqua Filter Tower Hindrop, respectivamente, servirán de inspiración a todos los emprendedores allí presentes. Además, también responderán a una de las dudas más frecuentes que surgen en torno a la realidad a la que el emprendedor se enfrenta una vez queda concluido el programa de aceleración: ¿Qué ocurre cuando éste finaliza?

Boxlab 4.0 es un programa intensivo de formación y de coaching para productos tangibles que se encuentra actualmente en fase de captación de nuevos productos inspiradores e innovadores. El Programa cuenta con el respaldo de diferentes empresas colaboradoras. Como Cajasiete, SEUR - Grupo Valora y Conecta Software partner Platinum de Prestashop. Este programa comenzó en 2018 y ha permitido contribuir y alcanzar la validación en el mercado de un total de 12 proyectos. Asentada en los beneficios del crowdfunding, permite a los emprendedores seleccionados desarrollar y testar sus productos a través de un innovador programa.

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 15 de marzo en su página web: https://boxlab.es/