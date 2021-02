Cajasiete continúa potenciando el máximo compromiso en paliar los efectos económicos negativos que estamos sufriendo en Canarias debido a la actual crisis sanitaria y ofrece unas medidas especiales para empresas y autónomos que hayan solicitado líneas ICO Covid-19 y opciones específicas de ampliación de moratoria.

Esta entidad ofrece una extensión de los plazos de vencimiento y carencia de las operaciones en Líneas ICO Covid-19, en aquellas operaciones que hayan sido formalizadas antes del 18 de noviembre de 2020.

Durante el año 2020, Cajasiete atendió un total de 2.158 operaciones ICO, suponiendo un total de 153 millones de euros concedidos a empresas y autónomos de Canarias. El mayor número de solicitudes se registró en los primeros meses del estado de alarma impuesto por el Gobierno de España, abril y mayo.

Con estas nuevas facilidades se permitirá una extensión del plazo de vencimiento de los avales por un periodo de hasta tres años, mientras el plazo total de la operación avalada no supere los 8 años desde la fecha inicial de formalización. Adicionalmente o no, la empresa o autónomo podrá solicitar el aumento del plazo de carencia del principal, no de intereses, de la operación hasta un máximo de 12 meses adicionales, no pudiendo superar los 24 meses de carencia contando los meses de carencia inicial de la operación.

Las empresas que deseen solicitar la extensión del plazo o carencia, dispondrán hasta el 15 de mayo de 2021 para solicitarlo en su oficina de Cajasiete, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa para dicha solicitud.

Como medida complementaria, Cajasiete se adhiere nuevamente a la reactivación de la denominada moratoria sectorial cuya solicitud puede tramitarse para préstamos con garantía hipotecaria o para préstamos personales, en el caso de aquellos clientes en situación de vulnerabilidad económica debido al impacto del Covid-19.

Esta medida ofrece la opción de un aplazamiento de hasta 9 meses en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria, y de hasta 6 meses para el caso de los préstamos personales para los clientes que cumplan las condiciones establecidas en la normativa tanto por tipología como por plazos, asegura en una nota.

Durante el año 2020, Cajasiete ha aprobado más de 3.500 solicitudes de clientes y que han supuesto más de 134 millones de euros entre los distintos tipos de moratoria existentes.

Esta solicitud puede ser atendida en las oficinas de Cajasiete hasta el 30 de marzo de 2021, para aquellas personas físicas titulares de préstamos concedidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020. Se ha habilitado la web www.cajasiete.com/moratoria con toda la información y la documentación a aportar.